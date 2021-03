Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le soldat de Stravinsky

L’Orchestre symphonique de Montréal propose, avec L’histoire du soldat de Stravinsky, un objet culturel amusant, divertissant, inhabituel et fort intéressant.

Ce spectacle créé à l’aube de la grippe espagnole, qui raconte l’histoire d’un soldat qui se fait ravir son violon et son âme par le diable, mélange musique, théâtre et danse.

On retrouve Mani Soleymanlou dans le rôle du soldat, Daniel Brière en diable et la narratrice Marie-Thérèse Fortin, accompagnés par sept solistes de l’OSM. Une version anglaise est aussi offerte avec Chimwemwe Miller, Patrick Emmanuel Abellard et Warona Setshwaelo.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc

Un moment de Beauté signé Ariane Moffatt

Capture d'écran

Ariane Moffatt livre un puissant – et magnifique – cri du cœur avec le clip de son nouvel extrait, Beauté. Tournées dans des salles de spectacles, loges et musées déserts, ces images éloquentes se veulent un hommage à la résilience des artistes et artisans privés de leurs lieux de diffusion depuis une année maintenant. Voilà qui nous permettra de patienter jusqu’à la sortie de l’album Incarnat, attendu le 26 mars.

► Où : YouTube

— Bruno Lapointe