Soyons les défenseurs de l’identité culturelle

Le Journal nous le rappelait hier, et l’OQLF le confirmait, de plus en plus de Québécois se plaignent de ne plus pouvoir se faire servir en français. Le phénomène n’est plus exclusif à Montréal. Connaissez-vous Laval ?

Tout porte à croire que la tendance se radicalisera.

Si vous me lisez de temps en temps, vous le savez, je considère que la seule véritable réponse à cette situation dramatique est politique.

Capitulation

Qu’on me permette néanmoins, aujourd’hui, de prendre la question sous un autre angle : l’angle individuel.

Il faudrait que chaque Québécois francophone renoue avec ce qu’on appellera une saine fermeté linguistique.

J’entends par là qu’il devrait rompre avec l’attitude moutonnière, bêlante, accommodante, qui l’amène souvent, pour éviter la chicane, à passer à l’anglais dès qu’on lui offre la moindre résistance.

Je traduis : ce qui l’amène à se coucher comme s’il avait honte de sa langue.

Nous sommes en pandémie : nous commandons plus qu’à l’habitude au restaurant.

Combien de fois avons-nous pu constater, dans la région de Montréal, que le livreur qui se pointe à la maison n’est pas capable de dire un traître mot dans notre langue ?

Bonjour ? Merci ? Au revoir ? Même ces quelques mots sont de trop.

Ce à quoi nous avons trop souvent droit comme réponse, c’est « no french, no french ».

On connaît l’argument : ils viennent d’arriver au Québec, il faut être compréhensif.

Faux. Soyons sérieux.

Deux possibilités : soit les francophones se couchent tellement devant l’anglais qu’ils n’ont pas à apprendre trois mots de français.

No french !

Soit l’anglicisation de Montréal et de Laval est tellement avancée qu’il leur arrive si rarement de rencontrer des francophones qu’ils ne voient même pas l’utilité d’apprendre leur langue.

Dans un cas comme dans l’autre, c’est intolérable.

Chose certaine : chaque Québécois est appelé à la fermeté linguistique, en se faisant le défenseur de l’identité culturelle qu’il porte en lui.