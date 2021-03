Un « doc » pas comme les autres

Il n’y a pas que la grande barbe blanche qui différencie Yv Bonnier-Viger de l’image habituelle que l’on se fait d’un directeur de santé publique. Son parcours, truffé de détours hétéroclites, mais toujours ancré à un grand besoin d’aider, a aussi de quoi surprendre.

L’appel de la médecine lui est venu au début des années 1970, lorsqu’il a été témoin d’un grave tremblement de terre au Pérou.

Dr Yv Bonnier-Viger

70 ans

20 ans d’expérience en santé publique

« J’ai été placé devant ma propre incompétence quand des enfants mouraient dans mes bras », raconte-t-il.

MÉCANIQUE ET AFRIQUE

Après cinq ans de médecine, il quitte tout, « révolté » de la façon dont on pratiquait à l’époque.

Il y est revenu une vingtaine d’années plus tard, après un cours en mécanique industrielle, un baccalauréat en mathématiques/informatique et plusieurs années en Afrique à travailler au développement de puits et à la mise sur pied d’un programme de recherche sur le SIDA. En 2001, il obtient sa spécialité en santé communautaire.

« À 70 ans, ça fait de moi un relativement jeune médecin », dit-il en riant, insistant sur le fait que la somme de ces expériences influence sa pratique aujourd’hui. « Mon rôle de directeur englobe tout ce que j’ai fait, c’est ce qui rend le travail intéressant. »

« ON A PÉDALÉ »

« Malgré des éclosions, on n’a jamais connu de vertige ici en Gaspésie. [...] Le plus important, c’est le pouvoir de cette population-là. Une grande partie de notre travail a été de répéter les messages, donc oui, la santé

publique a joué un rôle, mais le plus grand rôle, c’est la population qui l’a joué. »

« On a pédalé beaucoup quand on a vu des éclosions majeures, notamment dans la MRC d’Avignon. On avait à ce moment-là plus de cas par 100 000 habitants que n’importe où au Québec. On a toutefois été chanceux, on a eu des éclosions importantes, mais ça s’est toujours tassé. »

BORD DE LA MER

« Vous savez, je suis une personne assez âgée, donc ça n’a pas trop chamboulé ma vie. Rendu à 70 ans, bientôt 71, je m’amuse à faire de la médecine, donc la différence, c’est que j’y ai consacré plus de temps depuis un an. Par contre, ne pas pouvoir voir mes petits-enfants, ça, ça a été plus difficile. On a appris à la dure, comme tout le monde, mais on en avait déjà qui vivent en Australie. On avait cette habitude des appels vidéo. »

« Ma routine n’a pas été trop bouleversée. Je dors quand même mon 8 h par jour. Habituellement, je travaille de 4 h le matin à 20 h et à travers ça, je trouve du temps pour aller marcher sur le bord de la mer. »

SUR LA BONNE VOIE

Le Dr Bonnier-Viger est d’avis que la région de la Gaspésie est sur la bonne voie, mais demeure réaliste face à la question des variants. « Si les bonnes habitudes de base sont conservées, le virus ne pourra pas se transmettre. »