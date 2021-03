Même si sa région n’a pas été parmi les plus touchées par la COVID-19, le Dr Sylvain Leduc décrit la dernière année comme un tour de manège sans fin.

« C’est une année essoufflante, parce qu’à partir du moment où on est embarqué dans ça, c’était comme embarquer dans un chariot de montagnes russes. Sauf que, chaque fois qu’on faisait un tour et que ça ralentissait pour arriver au bout, ça repartait tout le temps », illustre le médecin.

Dr Sylvain Leduc

55 ans

25 ans d’expérience en santé publique

DU BON MALGRÉ LES DRAMES

« Les résultats ont été favorables, on a quand même bien performé. Le fait d’avoir eu des succès collectifs nous a beaucoup nourris. Il y a eu la douleur, les tragédies, mais on en garde aussi des aspects positifs. [...] Le fort sentiment d’appartenance à la région aura été positif, notamment pour le travail d’enquête. »

PLUS QUE DES STATISTIQUES

« Quand on a eu des éclosions importantes à l’automne dans des résidences pour personnes âgées, à Matane, dans un territoire peu exposé avant ça, c’est sûr que ça nous a atteint. On n’a pas eu beaucoup de décès dans la région, mais là, on avait les noms, on me transmettait qui étaient ces gens-là. C’était difficile parce que ce ne sont plus que des statistiques. »

SOUPER AVEC LES ENFANTS

Avec quatre enfants, dont trois toujours à la maison, Sylvain Leduc trouvait important de jongler avec son agenda afin de garder du temps pour les siens.

« Une chose que j’ai essayé de garder, c’est de réussir à souper avec mes enfants. Ils ont dû apprendre à souper tard à l’occasion, mais c’était un incontournable pour moi. Je n’avais pas réussi le premier mois et j’ai réalisé que c’est ça qui m’avait le plus fait mal. »

LE JAZZ POUR DÉCROCHER

« Le soir, j’écoute de la musique jazz et classique avant d’aller me coucher. Ça me permet de décrocher. Et la fin de semaine, j’essaie de reprendre l’entraînement que je ne fais plus la semaine. [...] On doit rester sain d’esprit, parce qu’on ne sait pas combien de temps on va rester en poste 24/7 de la sorte. »

Pour la suite des choses, Sylvain Leduc souhaite que la région maintienne son bilan favorable et qu’on puisse tous, éventuellement, passer à autre chose.

L’amour des gens pour la région lui donne espoir. « Quand je fais des marches, les gens m’arrêtent, me questionnent, s’intéressent à ce qui se passe. [...] Ce sentiment d’appartenance là me donne confiance. »