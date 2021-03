Un vétéran sort de sa retraite pour «aller au combat»

Malgré plus de 45 ans d’expérience en santé publique, dont 30 à titre de directeur régional à Montréal et à Laval, le Dr Richard Lessard n’avait jamais fait face à une pandémie.

• À lire aussi: Un an au front pour combattre la COVID-19

Le médecin est sorti de sa semi-retraite de huit ans en mars dernier pour « aller au combat », alors qu’il a été nommé directeur de santé publique par intérim de la région Lanaudière pour une période de 10 mois.

Dr Richard Lessard

73 ans

47 ans d’expérience en santé publique

« J’étais confiné à la maison lorsque j’ai reçu l’appel du Dr Richard Massé [bras droit du Dr Horacio Arruda], parce que j’ai plus de 70 ans. J’ai réfléchi quelques minutes seulement, je trouvais qu’il y avait une situation qui nécessitait que je m’implique davantage. »

DIRIGER VIA ZOOM

« Toute une année ! Lanaudière a été et demeure la troisième région la plus touchée au Québec après Montréal et Laval.

Sa proximité avec ces régions la rend vulnérable », indique le Dr Lessard.

« Diriger une équipe que je ne connaissais pas, à distance, par Zoom et par téléphone, en pleine pandémie, dans une région que j’ai appris à connaître en cours de route, a représenté tout un défi. »

AU PAS DE COURSE

« Étant déjà isolé à cause de mon âge, il n’y avait que peu d’impact sur ma famille ou mes amis, mais tout un sur ma vie personnelle. C’est comme si on passait du rythme d’une marche tranquille à une course qui dure des mois ; il n’y a plus de place pour autre chose : il faut être constamment aux aguets, suivre la situation épidémiologique, se questionner constamment et consulter pour prendre les bonnes décisions. Informer la population et expliquer les décisions étaient également nécessaires. »

VÉLO SOUS LA NEIGE

« Dès la fin mars [2020], j’ai sorti mon vélo et j’essayais d’en faire, ne serait-ce que 30-45 minutes tous les jours, quelle que soit la température. En temps normal, je faisais du vélo quand il faisait au moins 10 degrés, mais en mars et avril, je suis sorti par zéro degré et même s’il neigeait un peu : j’en avais besoin pour me détendre ; j’étais survolté. »

Le Dr Lessard, qui est aussi impliqué à temps partiel dans les questions de politiques publiques et santé à la Direction de santé publique de Montréal, a finalement passé le flambeau à la Dre Lynda Thibeault, le 18 janvier dernier.