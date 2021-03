Un village de la Nouvelle-France à vendre à Valcartier

Si vous rêvez de vivre comme au temps de la Nouvelle-France, un entrepreneur de Québec a mis en vente tout un village inspiré du 17e siècle qui ne vous départira que de quelques écus.

L’ensemble des maisons, granges et auberges font partie du village créé de toute pièce à Valcartier en 2019 pour le tournage de la série américaine «Barkskins».

Construits pour s’apparenter à ceux que l'on trouvait en Nouvelle-France au 17e siècle, les bâtiments ont été mis en vente sur les réseaux sociaux par un entrepreneur de Québec la semaine dernière.

L’annonce indique que les bâtisses fonctionnelles au «cachet unique», dont le prix débute à 5 900$, sont aussi à déménager. Et les potentiels acheteurs devront faire vite puisque déjà 7 des 21 bâtiments ont trouvé preneur en quelques jours.

«Second souffle»

Bien que chaque maison, chapelle ou ferme soit à vendre séparément ou à démonter, le vendeur a d’abord souhaité que l’on puisse déplacer en entier le village à un autre endroit, pour lui offrir une deuxième vie.

«Mon but c’était de garder le village et de faire quelque chose d’autre avec ça, pour lui donner un second souffle. Je trouvais que ça donnait une belle visibilité à la ville de Québec», explique l’entrepreneur qui a voulu taire son nom.

Malheureusement, il s’est buté à plusieurs obstacles qui l’ont poussé à abandonner son projet. Et le fait que la pandémie ait pris presque toute la place dans l’esprit des élus dans les derniers mois est l’un d’entre eux, croit-il.

Ampleur inégalée

Avec un budget de 60 millions de dollars, 300 travailleurs sans compter les figurants, cinq sites dans la région et la création de son propre village, le tournage de «Barkskins» a été d’une ampleur jamais égalée à Québec.

La série historique produite par Fox et diffusée sur la chaîne de National Géographic à partir de mai 2020 avait été tournée dans le plus grand des secrets entre juin et novembre 2019.

On y relate l’histoire de colons français venus s’établir en Amérique du Nord en 1690 et qui tentent de survivre dans une colonie Wobik de la Nouvelle-France.

Des critiques mitigées sont parues dans différents médias américains à sa sortie sur le petit écran. Se déroulant sur une période de 300 ans, cinq saisons étaient initialement prévues pour «Barkskins», mais la deuxième n’a pas encore été confirmée.