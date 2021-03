Vers d’autres rivages

Nous venions de déménager de Ste-Émélie (de l’Énergie) à Montréal. 1967, j’avais 11 ans. Je passais mes samedis à me promener dans ce métro tout neuf et à découvrir la grande ville.

Mes parents avaient abdiqué, je n’étais plus contrôlable, « retenable ». L’Expo, la Place Alexis-Nihon, la supa station Berri-Demontigny, les stations du nord, Longueuil, je n’avais plus de frontières. Ce n’est pas pour rien qu’au début de la vingtaine, je décrivais les mouvements de la circulation à CKAC. Je connaissais la ville sur le bout de mes doigts. Une de mes marquantes découvertes aura été près de la station Papineau, sur Alexandre de Sève. Devant la grande vitre et le poste d’accueil de Télé-Métropole, on pouvait voir arriver ou sortir en personne toutes ces vedettes de la télé. Paolo Noël, Capitaine Bonhomme, Guimond, Latulippe, Lalonde. Sinon, et c’était l’un de mes secrets, l’entrée de garage de la station de télé rue Champlain où passaient d’autres stars au volant de leur bagnole. Or, un jour j’arrive devant mon Canal 10 et il y a une file indienne d’enfants avec quelques grands. C’étaient les spectateurs de l’émission du Capitaine Bonhomme qui avaient obtenu leur laissez-passer par la poste. Je me suis glissé dans le groupe et j’ai pu entrer en studio avec les autres. J’ai été subjugué, ébahi, enchanté. L’équipe enregistrait trois émissions le samedi matin et deux autres en après-midi.

INVITÉ SPÉCIAL

Ils étaient tous là. Oncle Pierre, Nestor, Peupère Cornet, Freddy Washington et, bien sûr, le Capitaine. En même temps, je découvrais les secrets de la télé, la position des caméras, les décors en carton, le travail du régisseur, l’animateur de foule, etc.

Après un certain temps, les gens de la sécurité ont fini par découvrir mon stratagème me permettant d’assister aux émissions toutes les semaines. Mais j’étais sage comme une image et ils ont décidé de me donner un statut d’invité spécial. Je passais des samedis de rêve. De temps en temps, ils me choisissaient pour participer aux concours de mimes ou autres activités qui nécessitaient la présence d’un enfant, et le Capitaine m’appelait « le petit blond ». Vous auriez dû voir la bette de ma mère lorsqu’elle m’a vu à la télé la première fois alors que je tenais un gros berger allemand au concours de chiens. Je n’avais même pas de chien. Cette semaine, à titre posthume, lorsqu’on a attribué la médaille de l’Assemblée nationale à Michel Noël... j’avais l’impression qu’on célébrait mon vieux chum. Le petit blond n’était drôlement pas confondu... du... du... du.

ZLIGNE

Intérim : Mot d’origine latine qui signifie « trompe-toé pas ».

Il y a deux mois, Pélo a acheté le livre Comment arnaquer les gens sur internet. Il ne l’a pas encore reçu.

Les gars de la Ligue du Lundi au nord de Saskatoon viennent de faire une offre à Galchenyuk.

Dans mon salon, si je mange du popcorn, est-ce que je dois mettre le film sur pause ?

C’est le retour de la danse du Kiki chez le Canadien. Kiki goale à souère ?

Le cholestérol : plus de beurre que de mal.

Ma blonde fait dire qu’elle n’est pas contrôlante.

Même le gars dans Youppi se cache entre la 2e et la 3e.

À demain aux sports...