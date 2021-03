Victoire des Remparts: «Notre meilleur match de la saison»

SAGUENAY | Après avoir vu une avance de 4-0 leur filer entre les mains, mardi dernier, contre les Cataractes de Shawinigan, les Remparts de Québec se sont assurés que ça ne se reproduise pas, samedi, en les défaisant de façon convaincante par la marque de 4-1 au Centre Georges-Vézina.

Mis à part quelques minutes en fin de match, alors que les «Cats» avaient tenté le tout pour le tout en retirant leur gardien pendant que le défenseur des Remparts Brendan Bays était au banc des pénalités, la troupe de Patrick Roy n’a à peu près rien donné à celle de Ron Choules.

« Sans l’ombre d’un doute, ç’a été notre meilleur match de la saison. On a été vraiment bons aujourd’hui. On a joué un match mature et on a gardé ça simple. Ils ne sont probablement pas contents de leur match de l’autre bord, mais je pense qu’on les a forcés à jouer de cette façon », a affirmé Patrick Roy.

🔴⚫️ VICTOIRE! Quel match de #NotreÉquipe face aux Cataractes! 23 arrêts de Thomas Sigouin, 3 points pour Nathan Gaucher et premier but dans la LHJMQ pour Charle Truchon! 🤩 pic.twitter.com/OLfrtRMnEh — Remparts de Québec (@quebec_remparts) March 6, 2021

Et il avait vu juste : Choules ne tirait pas grand-chose de positif de la prestation de son équipe.

Manque de maturité

« J’avais dit qu’on avait fait un pas en avant en tant qu’équipe après le match contre Chicoutimi [jeudi soir], mais, ce soir, je pense qu’on en a fait deux en arrière. Le manque de maturité de notre club a paru aujourd’hui », a-t-il déploré.

« On n’a pas suivi le plan de match, a ajouté l’attaquant Charles Beaudoin, seul marqueur des Cataractes. On a plutôt décidé de faire à nos têtes. »

Dans la victoire, le défenseur Charle Truchon en a profité pour inscrire un premier but en carrière dans la LHJMQ, à son 77e match en carrière dans le circuit Courteau.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

« J’y pensais un peu mais pas plus que ça. Je ne me disais pas à chaque match que je devais absolument marquer mon premier but. Par contre, ça fait du bien de marquer mon premier dans la ligue et c’est surtout plaisant d’avoir pu contribuer à la victoire. »

Sigouin fait le boulot

Le no 47 a aussi souligné le travail du gardien de but Thomas Sigouin.

Peu testé dans la rencontre, il a tout de même dû se signaler en fin de match lorsque les Cataractes évoluaient à six contre quatre.

Il a notamment frustré Xavier Bourgault et Isiah Campbell de façon spectaculaire.

« Thomas a été phénoménal. Match après match, il prouve qu’il est l’un des meilleurs gardiens de la ligue. On lui doit une fière chandelle parce qu’il nous a gardés dans le match à plusieurs occasions. »

Fin de la bulle

Les Remparts termineront leur périple de six matchs dans l’environnement protégé de Saguenay ce soir, quand ils affronteront les Saguenéens de Chicoutimi, qui les ont battus à deux reprises au début de l’événement.

« Ça va être un bon test. Je suis convaincu qu’ils vont jouer comme ils l’ont fait lors des deux premiers matchs. J’ai hâte de voir comment on va répondre après une victoire comme celle de ce soir », a conclu Patrick Roy.

Dans le camp des Cataractes, ils concluront avec un duel face au Drakkar de Baie-Comeau. « Ils sont mieux de travailler fort parce qu’après la bulle, on a une pause de deux semaines. On va voir le caractère et le leadership de nos joueurs », a quant à lui analysé Ron Choule.