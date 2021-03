Auteure d'«Alertes» et de «Nuit blanche»: l’année faste de Julie Hivon

Le nom de Julie Hivon en fait actuellement loucher quelques-uns dans le milieu de la télévision. Auteure d’Alertes, à TVA, et de la prometteuse nouveauté Nuit blanche, à venir à ICI Télé, celle dont la plume a précédemment été révélée grâce à Alerte Amber a trimé dur pendant 16 ans, dans les coulisses du petit et du grand écran, pour s’imposer comme créatrice.

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, rencontre avec la scénariste et réalisatrice, une battante qui, à 50 ans, connait la période la plus «motivante», «grisante» et «excitante» de sa carrière, et poursuit le sillon permettant à ses semblables féminines de briller dans un univers difficile d’accès.

Julie, quel est votre regard sur la place actuellement occupée par les femmes dans l’industrie de la télévision québécoise?

«Je pense qu’on a fait de beaux progrès. Il y a beaucoup de femmes auteures, mais je crois que c’est plus difficile dans certains métiers, comme la réalisation, où il y a moins de femmes. Il y a des batailles qu’on n’a pas complètement gagnées. Mais je pense qu’on avance, et qu’il y a une réelle volonté de permettre aux femmes de s’exprimer, de reconnaître la valeur de leur travail, de plus en plus. On gagne du terrain tranquillement, mais c’est de longue haleine. J’espère que les femmes de ma génération ont rendu le chemin un peu plus facile pour la génération qui nous suit! Moi, quand j’ai commencé à faire du cinéma (son premier film, Crème glacée, chocolat et autres consolations, est sorti en 2001, NDLR), la parité hommes-femmes dans les projets n’existait pas.»

Est-ce que le fait d’être une auteure de plus en plus en vue confère une pression, une responsabilité?

«C’est sûr que ça vient avec une responsabilité! Ma plus grande préoccupation est de livrer un produit de qualité. J’ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs, et j’ai envie de leur faire vivre de belles aventures.»

Quels sont vos souhaits pour l’avenir de notre télévision, et vous-mêmes, que désirez-vous y apporter?

«Comme auteure, j’ai des histoires à raconter, des choses à dire. Moi, j’aime bien raconter une bonne histoire avec du suspense et des revirements, mais j’aime aussi quand ça dit quelque chose, sur qui nous sommes. J’aime explorer les émotions humaines contradictoires ou sombres. Alors, c’est certain que j’ai beaucoup de plaisir, dans Alertes, non seulement à bâtir un certain suspense, mais aussi à créer des personnages se trouvant dans des situations pas évidentes, et voir comment on peut éprouver toutes sortes de sentiments par rapport à l’action. C’est aussi ce que je fouille dans Nuit blanche : les sentiments humains, l’amour filial, la famille... Tout ça m’intéresse beaucoup. C’est ce dont j’ai envie de traiter, et ce que j’ai envie de voir quand je regarde la télévision. En ce moment, on vit un âge d’or de la télévision, avec toutes les plateformes qui offrent énormément de possibilités et de contenus.»

On lit entre les lignes que Nuit blanche, une saga familiale, sera une intrigue très différente de celle d’Alertes, un pur thriller...

«Ah oui, il n’y a pas de plaisir à faire deux séries pareilles! C’est sûr que je reste dans mes préoccupations et mes intérêts ; il y a une part de suspense, de mystère, et un côté d’exploration des sentiments humains. Mais ça sera très différent.»

Alertes, le lundi, à 21 h, à TVA. Nuit blanche sera présentée à ICI Télé au cours de l’année 2021-2022.