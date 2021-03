Brent Seabrook remercie ses partisans

Deux jours après avoir annoncé sa retraite, Brent Seabrook a remercié les partisans des Blackhawks de Chicago en achetant une page complète d’espace publicitaire dans l’édition de dimanche du «Chicago Sun-Times».

Seabrook a totalisé 103 buts et 464 points en 1114 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), tous avec les Blackhawks, entre 2005 et 2019. Il a mis un terme à sa carrière en raison de blessures à la hanche et au dos, ayant subi trois opérations depuis son dernier match, en novembre 2019.

«Merci d'avoir permis à un jeune de 20 ans de l'Ouest canadien de vivre dans cette ville pour toute sa carrière de 15 ans dans la LNH», peut-on lire dans le message. Merci de m'avoir permis de jouer au sport que j'aime devant vous. Merci d'avoir accepté ma famille et moi comme faisant partie de votre communauté. Merci pour toutes les acclamations et l'énergie, les coupes, les défilés, les souvenirs.»

«C'est peut-être un adieu pour le moment, mais Chicago sera pour toujours ma maison et je serai toujours un Blackhawk. Aux meilleurs partisans de tous les sports, je le répète, merci.»

Le natif de la Colombie-Britannique a été le 14e choix au total du repêchage de la LNH en 2003. Il a depuis remporté la coupe Stanley trois fois.