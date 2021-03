Comment me faire pardonner de mon amie?

J’ai toujours eu un caractère vif et spontané. Je réagis au quart de tour. Cela m’a parfois occasionné des problèmes, mais comme j’ai toujours eu de la facilité à retomber sur mes pattes et à faire comme si rien ne s’était passé, que je ne suis pas rancunière quand on me remet à ma place, je me suis rarement fâchée avec quelqu’un. Cette fois-ci, c’est différent.

J’avais reçu la confidence d’une amie à propos d’un sérieux problème dans son couple. Je lui avais promis de garder le secret vu qu’on a en gros le même cercle d’amis et qu’elle ne souhaitait pas que ça se sache. Comme on vit depuis presque un an chacun dans notre coin, que les occasions de partager sont rares et que ça rend la vie ben plate, pendant le temps des Fêtes, je me suis permis d’en parler à une autre amie qui travaille avec moi.

Je précise que je lui avais demandé de garder ça pour elle, vu qu’on fait tous partie d’un groupe qui se connaît. Le problème, c’est qu’elle l’a ébruité un peu partout parmi nos amis, et même parmi les employées du bureau où on travaille toutes, même celle qui m’a fait la confidence. Avec pour résultat que ça lui est revenu en pleine face par la bouche de son propre chum, qui a ramassé ses affaires pour la quitter.

Elle n’a pas eu de mal à remonter la filière pour découvrir que ça venait de moi, à l’origine. Elle m’a fait une colère épouvantable, m’accusant même de trahison, et m’a dit qu’elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Elle m’accuse même d’être responsable de sa séparation d’avec son chum, alors que dans le fond, je n’ai rien à voir avec ça.

Je ne sais plus comment agir pour qu’elle me pardonne. Auriez-vous une suggestion à me faire ? Je trouve aberrant qu’une fille à qui j’ai toujours rendu service me traite subitement comme une ennemie, surtout qu’elle connaît ma grande spontanéité. Je ne pouvais quand même pas deviner que la fille à qui j’ai raconté son secret allait ouvrir sa grande trappe.

Anonyme

Peut-être que vous ne saviez pas que la fille en question allait ouvrir sa grande trappe, mais vous saviez que vous ne deviez pas ouvrir la vôtre, et vous l’avez fait, en dépit des avertissements de votre amie. C’est là le tort dont vous êtes responsable.

Ne vous a-t-on jamais prévenue que lorsqu’on vous confie un secret il faut que ça reste entre vos deux oreilles, et la grande spontanéité que vous invoquez pour vous justifier ne tient pas la route ?

Je n’ai aucun moyen à vous suggérer pour récupérer votre maladresse et amener votre amie à vous pardonner. Si ce n’est espérer que le temps apaise un jour sa colère. Je peux cependant vous inciter à tirer parti de votre grosse bévue en vous faisant désormais un point d’honneur de ne plus jamais dévoiler un secret qu’on vous aurait confié. Ce sera ça de pris !