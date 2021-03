L’Atelier: des cocktails pour traverser la crise

C’est grâce à leur nouvelle gamme de cocktails à base de fruits déshydratés que les propriétaires de L’Atelier, sur la Grande Allée, à Québec, ont pu garder la tête hors de l’eau après la fermeture de leur restaurant.

En un an, les cocktails Odevi ont connu une croissance fulgurante, alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 20 000 $ à 50 000 $.

Cette année, les fondateurs Jonathan Ollat, Alexandre Grenier et Fabio Monti visent 1,5 million $.

Pour les restaurateurs de la Grande Allée, le lancement d’Odevi a été salvateur en cette dernière année de pandémie.

« Durant les mois fermés, Odevi a été notre seule entrée d’argent [...]. Mentalement, mais aussi physiquement, ça nous a permis de travailler. Si nous n’avions pas eu Odevi, ça aurait été très, très difficile », affirme M. Monti, qui a aussi pu garder une dizaine d’employés en poste.

« Sans tracas »

Offerts dans plus de 300 points de vente au Québec, les « cocktails à infuser » Odevi sont faits à base de fruits et de sucres naturels déshydratés.

Les fruits sont déshydratés par l’entreprise Anhydra, de Drummondville, ensachés par l’entreprise québécoise Camellia Sinensis et mis en boîte par Groupe TAQ, de Québec.

Le principe est simple et ne requiert aucun matériel, mis à part de l’alcool et de l’eau, précise M. Monti.

« On voulait donner la qualité des cocktails qu’on fait ici [à L’Atelier], mais sans le tracas », indique-t-il en soulignant que « c’est 100 % naturel ».

Ainsi, chaque bouteille contient la quantité requise de cristaux de fruits, en plus d’une poche de fruits déshydratés nécessaire à l’élaboration d’un Daïquiri aux fraises, d’un Martini au litchi ou d’un Cosmopolitain, pour ne nommer que ceux-là.

« On ajoute l’alcool et l’eau, on laisse macérer une heure au frigo et c’est prêt. En une heure, on va chercher la saveur complète du fruit », explique M. Monti.

Bientôt à la SAQ

L’entreprise fera d’ailleurs bientôt son entrée sur les tablettes de la SAQ, une première pour les restaurateurs de Québec.

Le cocktail de type « prêt-à-boire », élaboré avec les techniques d’infusion Odevi, devrait être sur les tablettes le mois prochain, précise M. Monti.

« Tout est prêt. Nous sommes en attente d’approbation », dit-il.

L’entreprise, ayant le vent dans les voiles, compte également lancer deux autres cocktails dans les prochains mois, dont un produit de type « Spritz » et un autre sans sucre.