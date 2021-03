L’Éthiopie reçoit ses premières 2,2 millions de doses de vaccin

L’Éthiopie a reçu dimanche ses 2,2 millions premières doses de vaccin contre le coronavirus, obtenues grâce à l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d’avoir accès à la vaccination.

La ministre de la Santé, le Dr Lia Tadesse, a salué le dispositif Covax comme un « partenariat mondial sans précédent », lors d’une cérémonie à l’aéroport d’Addis Abeba pour l’arrivée des vaccins, fabriqués par le Serum Institute of India en Inde.

« Plus les gens se feront vacciner, plus vite nous vaincrons cette pandémie », a-t-elle souligné.

L’Éthiopie a recensé plus de 165 000 cas de Covid-19, dont plus de 2 400 morts. Au cours du mois écoulé, le nombre de cas y a augmenté de 12 % par semaine et celui des morts de 37 % par semaine, selon l’agence de santé publique de l’Union africaine (UA).

Le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, avec 110 millions d’habitants, compte en vacciner environ 20 % d’ici la fin de l’année, a indiqué à l’AFP un haut responsable du ministère de la Santé, le Dr Muluken Yohannes.

« L’administration des vaccins commencera cette semaine », a-t-il affirmé, précisant qu’elle viserait prioritairement les personnels de santé.

La livraison de dimanche « fait partie de la première vague des vaccins contre la Covid-19 en Éthiopie qui continueront à arriver dans les prochaines semaines », a déclaré l’OMS dans un communiqué.

Djibouti, voisin de l’Éthiopie, a également reçu ses premiers vaccins AstraZeneca dans le cadre de Covax, destinés aux soignants, et aux personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités, a annoncé samedi l’OMS.

Le pays a reçu 24 000 doses, a indiqué sur Twitter le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).