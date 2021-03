L’Océanic se bute à un jeune gardien de 16 ans

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a eu l’avantage du jeu en 2e et en 3e périodes, mais la formation de Serge Beausoleil s’est butée à un jeune gardien de 16 ans en pleine possession de ses moyens, Riley Mercer, qui a permis aux Voltigeurs de Drummondville de l’emporter 3-1 dans le dernier match de l’environnement protégé présenté au Bas-Saint-Laurent.

Les Voltigeurs ont marqué deux fois en première période et une troisième fois dans un filet désert avec 2 secondes à faire à la rencontre. Le gardien Mercer, jeune frère de l’attaquant vedette des Sags Dawson Mercer, a bloqué 31 des 32 lancers dirigés vers lui. Seul Xavier Cormier (9e) est parvenu à le battre en milieu de troisième alors que les Voltigeurs l’avaient oublié fin seul à la droite de Mercer. C’est le défenseur Jérémie Biakabutuka qui lui a refilé le disque. Charlie Da Fonseca a marqué son deuxième de la rencontre dans une cage abandonnée.

Les Voltigeurs marquent dès la 4e minute

Les Voltigeurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque Justin Côté a trompé la vigilance de Raphaël Audet dès la 4e minute sur des passes de Xavier Simoneau et de Mikaël Diotte. Par la suite, le jeune de 16 ans Maveric Lamoureux a quitté la patinoire en douleur après un coup de Ludovic Soucy, qui a écopé d’une pénalité mineure pour avoir donné du genou. Charlie Da Fonseca a doublé l’avance des Voltigeurs en milieu d’engagement à la faveur d’un avantage numérique, sur des aides de Conor Shortall et Daniel Agostino. Adam Raska a retraité au vestiaire à la suite d’un coup d’Édouard Charron, mais il est revenu au jeu en début de deuxième période.

L’Océanic a dominé la deuxième

L’Océanic a dominé la deuxième période, mais n’est pas parvenu à s’inscrire au pointage, malgré un avantage de 12-7 dans les lancers et plusieurs tirs à côté ou par-dessus le filet de Riley Mercer. Les hommes de Serge Beausoleil n’ont pas profité de deux supériorités numériques en deuxième période. Plusieurs lancers ont abouti dans le plastron de Mercer, preuve que le jeune était bien positionné pour fermer les angles.

En bref

Serge Beausoleil a apporté trois changements à sa formation. Raphaël Audet était le gardien partant, tandis que Simon Maltais et Émile Lambert remplaçaient Philip Casault et Samy Paré. Le défenseur Mathis Gauthier était à nouveau laissé de côté. Le défenseur Kaylen Gauthier, le fils de l’ex-défenseur de la LNH Denis Gauthier, a terminé le match avec six mises en échec dans le camp des Voltigeurs, dont certaines percutantes.

L’Océanic reprendra l’action le 20 mars face aux Tigres de Victoriaville dans un environnement protégé présenté dans les Bois-Francs.