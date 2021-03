Manifestation monstre pour la reprise du sport

Environ 5000 personnes marchent devant l’Assemblée nationale à Québec, depuis dimanche midi, pour inviter François Legault à autoriser la reprise des sports encadrés, qu’elles considèrent comme essentiels à leur survie.

C’est Isaac Pépin, un joueur de football de 5e secondaire du Séminaire Saint-François qui a lancé l’invitation sur les réseaux sociaux.

Photo Jeremy Bernier

Il a pris quelques instants plus s’adresser à une foule bruyante avant d’entamer la marche de 2,2 km sous un tonnerre d’applaudissements.

Juste avant le début de l’événement, 5 300 personnes ont dit vouloir participer à la marche, alors que 8 200 autres étaient « intéressés ».

Rappelons que le jeune homme n’en est pas à ses premières démarches. En août dernier, il avait tenu une manifestation du même genre dans le but de conserver la santé mentale des jeunes athlètes qui ne demandaient qu’à pratiquer leur sport.

Il a également rencontré la ministre Isabelle Charest et la vice-première ministre Guilbault pour faire valoir ses idées, plus tôt cet automne.

Beaucoup d’appuis

Loin d’être seul dans ses démarches, Isaac Pépin peut même compter sur l’appui du skieur Mikaël Kingsbury et du joueur des Golden Knights de Vegas, Jonathan Marchessault, qui ont écrit directement au premier ministre Legault.

En plus de nombreux jeunes athlètes et d’organisations sportives, des politiciens, comme la porte-parole du Parti Québécois en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie, Méganne Perry Mélançon, participent à la manifestation.