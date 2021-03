Nostalgie jeunesse: Catherine Bérubé, «fan» du Canal Famille, de Bibi et du Rapidotron

Les années 1990 ont joyeusement stimulé l’imagination de Catherine Bérubé. Encore toute jeune, la comédienne a adoré les heures passées devant la télé, à regarder ses personnages préférés et des films en compagnie de ses parents.

Quelles émissions jeunesse vous ont marquée et pourquoi?

Ouf, il y en a plusieurs! J’étais une «fan» finie du Canal Famille. Le Petit Castor, Les Amis Ratons, Radio Enfer, Télé-Pirate, Fripe et Pouille et j’en passe! Une de mes préférées était Bibi et Geneviève. «B-I-B-I-Z-9-9-9-4-4-X est ici!» J’adorais Bibi qui se questionnait sur tout et tentait plein d’expériences avec ses trois doigts.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Les vendredis soir! Pendant «looooongtemps», les vendredis soir, mon père, ma mère et moi passions au Super Club Vidéotron pour louer trois films sur VHS. On allait acheter du poulet au Coq du Roi à Chambly et on mangeait en regardant la télévision. On fait encore quelque chose de semblable à la maison avec ma fille de 5 ans. Mais on choisit notre film directement sur Netflix ou Disney+, et on a remplacé le poulet par la pizza.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout(e) jeune?

C’était contrôlé, quand même. Ma mère a vite descendu la télévision au sous-sol pour enlever la tentation de la regarder pendant le souper. Mais les samedis matin étaient sacrés! Tous les samedis matin, je descendais au sous-sol en pyjama et je syntonisais le Canal Famille pour me «claquer» toutes mes émissions préférées.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée?

Influencée, je ne sais pas, mais marquée, oui! Un moment déchirant de mon enfance: quand j’ai réalisé que Robin, dans Robin et Stella, était joué par une fille (France Chevrette). J’étais désillusionnée. Je crois que j’avais un faible pour Robin... j’ai vécu une mini peine d’amour. Cette émission a tellement stimulé mon imagination!! Avec le passage secret dans leur garde-robe et le Rapidotron!!

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

«Boumbo, Boumbo, petite automobile-bile, qui paraît si fragile-gile, sous son drôle de capot, Bou-bou-bou-boumbo!» (le générique de «Boumbo», NDLR)

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

J’aurais bien aimé jouer Julie (rôle défendu par Jessica Barker, NDLR) dans Les intrépides!

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à votre enfant?

Passe-Partout est un incontournable! Et la nouvelle version est géniale. Marie-Jane l’a adopté tout de suite!

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Je dois avouer que je ne la connais pas tant que ça. Ma fille est encore jeune [elle a 5 ans, NLDR] et on écoute beaucoup de dessins animés. Mais j’adore découvrir et redécouvrir des émissions avec elle, on fait de bien belles choses au Québec. Bientôt, j’en suis certaine, je les connaîtrai toutes!

Catherine Bérubé joue une psychologue-criminologue dans la nouvelle série Alertes, diffusée les lundis à 21 h, sur TVA.