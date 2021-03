«Star Académie»: hommage aux divas avec Véronic DiCaire

Véronic DiCaire traînera plusieurs de ses voix avec elle à Star Académie dimanche. L’imitatrice profitera du variété hebdomadaire pour proposer un numéro hommage aux divas. Mais inutile d’insister : motus et bouche cousue sur l’identité des chanteuses qu’elle a invitées à la fête. Même sous la torture, Véronic ne révélera rien!

Soyons alors bons joueurs et ne gâchons pas la surprise. D’autant plus que Véronic DiCaire en a quand même long à conseiller aux candidats vedettes de Star Académie, qu’elle avait extrêmement hâte de rencontrer au moment de cette entrevue, réalisée jeudi.

«Je pense que c’est important de vivre le moment présent, a avancé Véronic. J’ai tellement eu de beaux moments dans ma vie, où je n’en revenais pas de vivre ça. Je leur dirais d’en profiter, parce que ça peut passer très vite. C’est un passage de notre vie où on peut expérimenter et vivre de grandes choses. Et c’est important de vivre ces instants pleinement, et de ne pas penser à ce qu’on va faire le lendemain ou dans les prochaines années. C’est parfois dur de vivre le moment présent quand on est jeune, parce qu’on se projette souvent dans l’avenir; on veut tout de suite avoir nos albums, nos chansons, nos producteurs. Mais je pense que c’est important de vivre cette expérience pleinement et d’en apprendre beaucoup, parce qu’ils sont tellement entourés de gens extraordinaires!»

L’âme de la comédie Drôles de Véronic, à TVA, a d’ailleurs une fondation à son nom, qui tend à recueillir et maintenir des fonds pour appuyer des activités de la francophonie liées à la culture et à l’éducation.

Véronic DiCaire se sentira donc à sa place, dimanche, auprès de jeunes talents aux yeux brillants, contents de la rencontrer et de se gaver de son énergie et de son bagage.

«La relève me tient beaucoup à cœur. C’est important de pouvoir partager avec eux. Je trouve que c’est fantastique. Dans notre milieu, il y a tellement à savoir et à apprendre. C’est précieux, de recevoir des pistes et conseils de gens qui vivent déjà ce métier-là. Car tous les problèmes qu’on vit comme – entre guillemets – amateurs, on les revit au niveau professionnel. Ce sont les mêmes choix et les mêmes problèmes qui sont transposés. Plus tard, on est juste mieux équipés pour y faire face, et je trouve génial de pouvoir jaser de ça avec eux, qui sont tous frais, tous curieux», souligne celle qui avait vécu la fébrilité d’un gala de Star Académie en 2003, où ses collègues de la comédie musicale Chicago et elle étaient allés offrir des extraits du spectacle.

On pourra voir Véronic DiCaire au variété de Star Académie dimanche, à 19 h, où seront aussi invités Alicia Moffet, Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, Ludovick Bourgeois et Pomme. On la retrouve aussi dans Drôles de Véronic, le mercredi, à 21 h 30, à TVA.