Une femme pour la relance du basket

La Ligue canadienne de basketball élite (LCBE) implantera une concession à Montréal qui prendra son envol à l’été 2022. Même si cette équipe n’a pas encore de nom ni de logo, elle a déjà innové en embauchant Annie Larouche comme directrice des opérations.

Larouche est surtout connue pour avoir passé les 25 dernières années avec les Alouettes dans plusieurs rôles. Toutefois, la femme de 50 ans se sentait mûre pour un nouveau défi.

« Grâce à mon travail avec l’Association des joueurs de la Ligue canadienne de football, je connaissais Mike Moreale, pour qui j’ai le plus grand respect », a expliqué Annie Larouche lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal.

« Lorsqu’il a été nommé au poste de commissaire de la LCBE, je lui ai envoyé un message pour le féliciter tout en ajoutant que ça me ferait plaisir de l’aider s’il voulait procéder à une expansion à Montréal. »

Quelques semaines plus tard, Moreale communique avec Larouche. Il veut avoir son opinion sur le développement d’un programme communautaire.

« Je n’étais pas au courant d’une possible expansion. J’ai eu une rencontre avec lui et il m’a offert le poste. »

Partir de zéro

Larouche ne croit pas qu’elle a reçu cette proposition seulement parce qu’elle est une femme.

« Je ne vois pas ça de cette façon. Je m’en fais parler depuis quelques jours. Dans le milieu du basket, ça se parle. Ils ne se demandent pas ce qu’une fille de football fait dans ce milieu.

« Ils voient plutôt que c’est rafraîchissant, car je n’arrive pas avec ma clique et mes idées préconçues. »

Cependant, elle a gravi les échelons un à la fois au cours de sa carrière. Celle qui est mère de deux adolescents n’a rien volé. Loin de là.

« On me fait confiance, mais j’ai fait mes preuves. Je serai toujours reconnaissante envers les Alouettes, qui m’ont donné une chance quand j’avais 24 ans.

« J’ai grandi là-dedans. Je repars avec mon coffre à outils et il est plein. »

Selon elle, ses deux grandes forces sont la gestion sportive et la connaissance du marché montréalais.

« Ce qui m’allume, c’est de lancer l’équipe. On commence de zéro. On doit trouver un nom d’équipe, un logo et un domicile pour nos matchs locaux dans les prochains mois. J’ai d’ailleurs l’intention de consulter la population pour le nom et le logo et ça pourrait se faire sous forme de concours. »

Persévérance

Au cours de sa carrière, Larouche a travaillé pour toutes les organisations professionnelles à Montréal, sauf le Club de Foot Montréal. Elle a occupé plusieurs postes.

« J’ai toujours été persévérante et curieuse en plus d’avoir du caractère, a-t-elle expliqué. Lorsque les Stallions de Baltimore ont déménagé à Montréal en 1996, j’ai appelé au Stade olympique pour savoir à quelle personne je devais m’adresser.

« Puis, c’est Mitch Garber, qui travaillait avec Cookie Lazarus, à qui j’ai envoyé mon curriculum vitæ par la poste. Après une rencontre, j’ai eu un emploi. »

C’est elle qui est maintenant dans les souliers de Garber. Seulement quelques jours après sa nomination, elle a déjà reçu une quinzaine de curriculum vitæ pour des postes au sein de la future organisation.

« Qu’on me fasse confiance, ça me touche beaucoup, a-t-elle mentionné. Je suis ouverte à parler à plein de monde du milieu des affaires et du basketball. »

Annie Larouche est une femme brillante et engagée. Elle a un défi de taille devant elle, mais elle possède les qualités pour le relever. Elle devra simplement y aller un panier à la fois.

Éviter les erreurs du passé

Annie Larouche sait très bien dans quoi elle s’embarque avec la Ligue canadienne de basketball élite. Elle est surtout bien consciente que le basketball professionnel n’a jamais pu établir des bases solides à Montréal.

« C’est une ligue canadienne avec un seul propriétaire [Richard Petko]. Ils ont un plan d’affaires centralisé, a expliqué Larouche. J’ai aimé ce que j’ai vu de leur structure et de leur philosophie. »

C’est un circuit axé surtout sur le volet communautaire et c’est un aspect dans lequel Larouche a excellé durant ses années avec les Alouettes.

« Tu ne peux plus juste débarquer à un endroit et te dire on est beaux et on est bons, a analysé Larouche. Il faut se faire accepter dans la communauté. »

Même si elle ne commence officiellement que demain, la Montréalaise a déjà commencé à s’investir dans sa nouvelle mission. Elle a notamment eu une première rencontre avec le directeur général de Basketball Québec, Daniel Grimard.

« On a jasé longtemps ensemble pour avoir un portrait juste de la situation au Québec. Il y a 45 000 joueurs et 10 000 entraîneurs. Le basketball est populaire et il est beaucoup joué dans les écoles.

« Je pense qu’il y a un potentiel qui n’est pas exploité. »

Du pain sur la planche

Larouche aura plusieurs dossiers à mener de front dans les prochains mois : le nom de l’équipe, son logo et l’endroit où les matchs locaux seront joués.

Elle a déjà lancé des lignes à l’eau. Les négociations sont encore embryonnaires pour le moment avec un ou deux amphithéâtres, mais elle vise des endroits qui ont une capacité assise de 5000 spectateurs.

« Au basketball, l’expérience client est primordiale. On ne peut pas mettre 2000 spectateurs dans une grosse place où l’ambiance ne sera pas bonne. Les amateurs doivent être divertis sur et à l’extérieur du terrain.

« J’ai l’intention de voir ce qui se fait ailleurs dans la ligue cet été. »

Par la suite, elle devra procéder à l’embauche d’un directeur général et d’un entraîneur-chef pour la formation, qui disputera son premier match en mai 2022.

« Je ne connais pas encore toutes les particularités de la structure salariale. Je sais que les formations comprennent 12 joueurs et que 70 % d’entre eux doivent être canadiens, dont un qui doit provenir du système universitaire canadien. »

La Ligue canadienne de basketball élite en résumé

Création du circuit : 2017

2017 Propriétaire des équipes : Richard Petko

Richard Petko Commissaire : Mike Morreale

Mike Morreale Saison régulière : 20 matchs (mai à août)

Formations :

► Stingers d’Edmonton (champions en titre)

► Bandits de la Vallée du Fraser

► Blackjacks d’Ottawa

► Nighthawks de Guelph

► Honey Badgers de Hamilton

► River Lions de Niagara

► Rattlers de la Saskatchewan

Première saison de la concession de Montréal : mai 2022

Les Alouettes tatoués sur le cœur

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif dans la vie de certaines personnes du milieu sportif. Annie Larouche fait partie de ce groupe de privilégiés.

Si les Alouettes avaient disputé leur saison 2020, elle aurait possiblement décliné l’offre de la LCBE. Elle était attachée aux cheerleaders et à ses collègues de travail.

« Je crois que le fait de ne pas avoir vu mon groupe de cheerleaders dans les derniers mois a facilité ma décision, affirme Larouche. La cassure était faite et ma réflexion sur le fait de quitter un boulot que je faisais depuis 25 ans n’a pas été longue. »

Les Alouettes occuperont toujours une place spéciale dans son for intérieur.

« J’aurai toujours le logo des Alouettes tatoué sur le cœur. Je suis très fière de ce que nous avons accompli avec les cheers au fil des ans.

« On a évolué avec le temps et on s’est ajustés. Je n’ai jamais eu peur du changement. »

Coffre à outils rempli

Larouche a connu des hauts et des bas avec les Alouettes. Avant l’embauche de Mario Cecchini et de Danny Maciocia, ce n’était plus évident de travailler pour cette organisation.

« J’ai appris à ne jamais être dans une zone de confort en suivant plusieurs formations tout au long de mon passage. Il ne faut jamais penser que tu contrôles tout. »

En 25 ans, elle a travaillé avec trois propriétaires et sept présidents. Son temps passé avec Larry Smith lui a permis de grandir comme employée et comme personne.

« Larry était toujours calme, et ce, peu importe les situations. Il m’a toujours dit de ne pas paniquer avec les choses que je ne contrôle pas. Il y avait toujours une solution et il te responsabilisait. »

Moments spéciaux

Larouche a côtoyé des milliers de joueurs, dirigeants et membres du personnel avec qui elle a vécu des souvenirs impérissables.

« Mon plus beau est la conquête de la coupe Grey en 2002. C’était la première. Je me souviens de la parade où il y avait des amateurs à perte de vue. Ce fut une dose d’amour incroyable. »

Chez les joueurs, elle se souviendra toujours de ses rencontres avec Ben Cahoon, Mike Sutherland, David Sanchez, Anthony Calvillo ainsi que tous les Québécois avec qui elle a collaboré.

« Ils ont tous été de grands ambassadeurs pour les Alouettes et ce sont des créateurs de rêves pour nos jeunes. »