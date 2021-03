«Bianca vie d’famille» : un docu-réalité pour les Longpré-Massicotte

La célèbre «Mère ordinaire», Bianca Longpré, son conjoint, l’humoriste François Massicotte, et leur marmaille seront les vedettes d’un nouveau docu-réalité, «Bianca vie d’famille», actuellement en production chez Québecor Contenu et Iprod Média.

L’importante communauté de mamans admiratrices de Bianca Longpré le sait : chez les Longpré-Massicotte, où cohabitent deux parents, trois enfants (et un quatrième en route), une grand-maman, quatre chats et trois chiens... ça bouge!

C’est toute la frénésie du quotidien singulier et spontané de ce clan pas ordinaire, avec ses mille imprévus et innombrables projets, agrémenté d’activités, de la grossesse de Bianca et bébé qui doit se pointer le nez en mai, qu’on vivra pleinement dans «Bianca vie d’famille», une série où seront transmises des valeurs de partage, d’humour et de simplicité, indique-t-on.

La plateforme et la date de diffusion de «Bianca vie d’famille» n’ont pas encore été spécifiées. L’émission devrait rallier un vaste public, Bianca Longpré ayant écoulé plus de 125 000 billets pour la première tournée de son «one woman show», «Mère ordinaire».

« C’est avec joie que Québecor Contenu entreprend cette première collaboration avec Iprod Média qui propose un docu-réalité vrai, humain, qui nous transporte avec une touche d’humour et d’autodérision dans le quotidien d’une famille peu ordinaire. Assurément, cette famille tissée serrée, attachante, aimante, et sans préjugé touchera le cœur du public », a déclaré Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu, dans un communiqué.

« Nous avons pris la décision, en famille, de nous lancer dans ce projet fou de présenter à tout le Québec notre bonheur et notre réalité familiale imparfaite. Comme parents, moi et François, avions envie de partager certains moments de notre vie pour inspirer et montrer au Québec que toutes les familles se valent, qu’il n’y a pas de modèle parfait et que l’unicité familiale et la différence de chacun des membres de la famille sont des atouts. Et les enfants, eux, sont heureux de s’amuser devant la caméra, de prendre part à des épisodes en étant eux-mêmes, en partageant leur joie de vivre... et parfois même leurs chicanes! Le résultat sera touchant, drôle et authentique, exactement comme l’est notre famille », s’est pour sa part réjoui Bianca Longpré.