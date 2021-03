BMR se dote d'un nouveau directeur général

Le Groupe BMR s'est tourné vers un de ses fournisseurs pour se dégoter un nouveau directeur général, a annoncé l'entreprise lundi

Alexandre Lefebvre, résident de Lefebvre & Benoit, un distributeur de matériaux de construction qui compte BMR comme principal actionnaire, a hérité du poste de directeur général de la chaine de quincailleries.

Le nouveau directeur entrera en fonction le 15 mars, a précisé Sollio Groupe Coopératif, l'entreprise qui détient Groupe BMR. Il obtiendra aussi un siège au comité de direction de Sollio.

M. Lefebvre est à la tête de Lefebvre & Benoit, une entreprise familiale comptant environ 600 employés, depuis 2012. «J’étais maintenant prêt à relever un nouveau défi. Je remercie donc l’équipe de direction de Sollio Groupe Coopératif de leur confiance et de me confier les rênes pour contribuer au rayonnement et au développement de cette belle organisation», a-t-il confié par communiqué.

Il remplacera le chef de l'exploitation de Sollio, Pascal Houle, qui agissait aussi à titre de directeur général de BMR.

Groupe BMR détient environ 300 quincailleries au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, exploitées sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.