C’est de très bon augure pour un choix de premier tour des Cardinals

Sélectionné en première ronde en 2016 par les Cardinals de St. Louis, Delvin Perez a frappé son premier coup sûr et produit ses premiers points durant le calendrier préparatoire du baseball majeur, lundi, dans un verdict nul de 7 à 7 contre les Marlins de Miami.

Le Portoricain a cogné un triple en cinquième manche qui a permis à Edmundo Sosa et Justin Toerner de croiser le marbre.

Il s’agissait d’un quatrième match de la Ligue des pamplemousses pour Perez, dont trois ont eu lieu cette année. Le précédent remontait à 2018 et Perez a bien changé depuis. En effet, il s’est présenté au camp d’entraînement à 198 lb, alors qu’il pesait un peu plus de 160 lb lorsqu’il a été repêché. Le tout a permis au joueur d'arrêt-court d’avoir plus de puissance au bâton.

Ayant utilisé des produits dopants peu avant son repêchage, Perez a indiqué qu’il avait complètement changé de style de vie. Il espère maintenant prouver aux gens qu’il peut évoluer dans les ligues majeures.

«Pour être honnête, je voyais comment ma carrière se déroulait, a dit Perez, selon le quotidien "St. Louis Post-Dispatch". J’ai décidé de changer. D’aller dans l’autre sens pour amorcer une bonne carrière. Je sens que j’apprécie le jeu parce que la maturité est arrivée et je suis prêt. Je le veux. Je le veux. Je le veux.»

Perez n’est pas le seul jeune joueur de l’organisation à avoir bien fait à l’attaque, lundi. Tyler O’Neill a été à l’origine de trois points avec un double, et Dylan Carlson, considéré comme l’un des bons espoirs des ligues majeures, a produit deux points avec un double.