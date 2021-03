Cinq événements numériques à voir

C’est de façon complètement numérique que se vivra la 18e édition de la Nuit blanche samedi. L’organisation présentera une trentaine d’activités en ligne gratuites qui toucheront à l’humour, à la musique, au cinéma, au théâtre, à la danse, au jeu et à l’art visuel. Le Journal en a ciblé cinq qui seront présentées ce week-end.

Le cabaret de la nuit blanche

Arnaud Soly sera le maître de cérémonie de cet événement d’environ deux heures, qui sera filmé à partir du Lion d’Or. Une brochette impressionnante d’invités multidisciplinaires se succéderont sur la scène, dont Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Katherine Levac, Queen KA, Éric Desranleau, Daniel Grenier et le chef Antonin Mousseau-Rivard.

À partir de 21 h.

La virée nocturne

Radio-Canada proposera une soirée sous le thème de la nuit. Parmi les contenus offerts, Pierre-Yves Lord animera l’émission d’ICI Première Il est toujours 22 h quelque part. On retrouvera aussi une prestation musicale de Clay and Friends, des lectures de nuit avec Sarah-Maude Beauchesne et une virée historique avec Laurent Turcot.

À partir de 21 h. radio-canada.ca/vireenocturne.

Le grand jeu-questionnaire musical

Si vous croyez tout savoir sur la musique locale, ce jeu-questionnaire devrait vous intéresser. Pour l’occasion, Rosemarie Records et le Randolph, de même que plusieurs maisons de disques, se sont associés pour concocter quatre rondes de questions sur la musique d’ici. Plusieurs prix de participation seront à gagner.

À 23 h. https://rosemarierecords.com/

Les 24 h du vinyle

La 21e édition des 24 h du vinyle sera de retour en format virtuel. Créé en 2011, l’événement est considéré comme le premier marathon musical au monde consacré à la culture du vinyle et du DJing. Pendant 24 h, de samedi 16 h à dimanche 16 h, les meilleurs DJ de la ville célébreront la musique sur vinyle en direct du studio Breakglass.

Dès 16 h. musicismysanctuary.com

Le fantôme de Pointe-à-Callière

Est-ce possible de faire un jeu d’évasion de façon virtuelle ? C’est ce que proposera le Musée Pointe-à-Callière en collaboration avec A/Maze. Ce jeu d’évasion virtuel 3D plongera les internautes au cœur des vestiges du lieu de fondation de Montréal.