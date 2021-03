Comment calmer les inquiétudes de ma mère?

Mon frère et moi sommes la seule famille proche qui reste à notre mère âgée de 90 ans qui vit en RPA. Elle fut épargnée par les deux premières vagues de COVID, mais en parlant avec elle récemment, je me suis rendu compte qu’elle s’inquiétait pour ses derniers jours.

Elle m’a confié qu’elle n’avait pas du tout envie qu’on la maintienne en vie si jamais elle tombait malade et se retrouvait aux soins intensifs puisqu’elle est prête pour son grand départ. D’autant plus qu’elle n’a aucune envie de repasser par ce qu’elle a vécu cette dernière année.

Moi je veux bien faire ce qu’elle me dit, mais il y a mon frère dans le tableau, et elle me dit qu’il est tout à fait contre l’idée de la laisser mourir sans tout tenter pour la garder sur terre. Comme c’est lui l’aîné et qu’il se prend pour Dieu le Père en personne, comment ma mère pourrait-elle s’y prendre pour s’assurer que ses volontés à l’égard des soins qu’on devrait ou pas lui donner, soient respectés ?

Anonyme

Le meilleur conseil que je puisse vous donner c’est de conseiller à votre mère de rédiger ses directives médicales anticipées en présence d’un notaire qui va les déposer au Registre officiel du Québec. Elle devrait aussi prendre soin d’en remettre copie à votre frère ainsi qu’à vous pour que les choses soient claires pour tout le monde.