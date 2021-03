COVID-19 : presque trois fois plus de nouveaux cas en Ontario qu’au Québec

Tandis que le Québec a enregistré une baisse significative de nouveaux cas de COVID-19, lundi, c’est tout le contraire en Ontario qui peine à endiguer ce coronavirus.

Dimanche, la province avait recensé 707 nouvelles infections et sept décès.

Du côté de l’Ontario, 1631 nouveaux cas et 10 morts ont été comptabilisés. Il s’agit du pire bilan quotidien pour de nouvelles infections en plus d’un mois. Le gouvernement ontarien a cependant précisé qu’une partie de ce bond était dû en raison de cas antérieurs qui n’avaient pas encore été enregistrés.

Néanmoins, le bilan ontarien reste nettement plus élevé qu’au Québec depuis plusieurs semaines.

Dimanche, 1299 nouveaux cas avaient été recensés en Ontario, davantage que vendredi (1250) et samedi (990).

Ces nombres peu encourageants surviennent alors que l'Ontario toutes les régions de l'Ontario sont désormais sorties de l'ordre de demeurer à la maison, qui était en vigueur depuis la mi-janvier.

Cependant, deux des dernières régions qui étaient sous les effets de l'ordre de demeurer à la maison, Toronto et la région de Peel, qui couvre notamment Mississauga et Brampton, n'ont pas réintégré complètement le code de couleur de la province. Les deux régions sont considérées comme en zone grise, où seuls les commerces essentiels (épicerie, pharmacie, cabinet de médecin) peuvent demeurer ouverts et où les rassemblements intérieurs sont interdits.

Le gouvernement continue à demander à ces citoyens d'éviter tous déplacements non essentiels dans ces zones.

L’Ontario compte 309 927 personnes officiellement infectées par la COVID-19 depuis le début de la crise, ainsi que 7077 décès.

