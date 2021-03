Itinérance chez les femmes : renouvellement réclamé du programme au Royal Victoria

Plusieurs organismes ont demandé lundi au gouvernement du Québec de renouveler le programme d’accueil pour femmes itinérantes à l’ancien hôpital Royal Victoria de Montréal.

Cette initiative a permis de reloger 35 femmes depuis sa création en août dernier, mais son financement par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal vient à échéance le 31 mars prochain.

Plusieurs organismes comme le Pavillon Patricia Mackenzie, Le Chaînon et la Mission Bon Accueil ont participé à sa mise en place.

Les organismes impliqués sont conscients d’avoir fait leurs preuves après sept mois productifs.

«L'approche communautaire fonctionne. C'est pourquoi nous nous unissons aujourd'hui pour demander un renouvellement de cette initiative qui offre des solutions pérennes», a indiqué dans une déclaration écrite Marie-Hélène Houle, directrice générale du Chaînon.

Cinquante-deux femmes vivant une situation d’itinérance ont été accueillies depuis le début du programme et 35 d’entre elles (67 %) ont pu être logées de façon durable dans la communauté. On y offre également des services adaptés en santé, du soutien psychosocial et de l’aide pour la recherche de logement.