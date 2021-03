Journée internationale des droits des femmes: osera-t-on s'attaquer à la porno?

Alors qu’une troisième poursuite vient d’être entamée aux États-Unis contre l’entreprise Mindgeek et son site Pornhub pour distribution de pornographie juvénile, il est à notre avis plus que temps que les gouvernements canadiens et québécois se penchent sur les enjeux liés à l’industrie pornographique.

Déjà l’an dernier, Paul St-Pierre Plamondon, élu depuis chef du Parti québécois, proposait la création d’un Éduc’alcool du porno, qui permettrait de mieux contrôler l’accès à la pornographie (pour éviter, notamment, que des mineurs en fassent la source de leur éducation sexuelle) et de baliser le type de contenu pouvant être produit en sol québécois. Il suggérait aussi de financer ces initiatives par la taxation de 0,5% des revenus des entreprises pornographiques.

À l’occasion du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, les députés québécois recommandaient aussi que «le gouvernement du Québec confie à des experts le mandat de produire un avis concernant la présence de pornographie juvénile sur des sites liés à des entreprises enregistrées au Québec et les mesures mises en place pour la prévenir et la réprimer.»

L’automne dernier, Andréanne Larouche, députée du Bloc québécois, a aussi déposé une motion au Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes pour que celui-ci se penche sur la question de la création et de la diffusion de matériel pornographique et de pornographie juvénile à des fins commerciales, particulièrement en lien avec la question fort actuelle du consentement.

Depuis, le Comité permanent de la protection des renseignements personnels et de l'éthique a entendu les dirigeants de MindGeek, dans la foulée du reportage du New York Times et du poignant témoignage d’une jeune femme ayant été victime de pornographie juvénile sur la plateforme.

De plus en plus, des femmes de partout au Québec se lèvent pour réclamer un changement de culture quant au consentement en matière sexuelle. Or, les grandes oubliées de ces campagnes et de ces vagues de dénonciations sont certainement ces femmes qui, ici comme ailleurs, font l’objet de violences à caractère sexuel à des fins de commerce électronique, sur des plateformes qui continuent de diffuser ces contenus illégaux pendant des années sans leur consentement.

Notre métropole est une plaque tournante mondiale de l’industrie pornographique. En effet, c’est à Montréal qu’est installé le siège social de MindGeek, une entreprise de technologie qui détient des sites pornographiques comme PORNHUB, YouPorn, RedTube, Brazzers, Men.com, XTube, SpankWire, ExtremeTube, My Dirty Hobby, Thumbzilla, PornMD et GayTUBE1. Cette entreprise, considérée comme le géant mondial de la pornographie visionnée sur internet, fait un chiffre d'affaires annuel de plus d’un milliard de dollars et reçoit régulièrement des subventions provenant de différentes enveloppes gouvernementales2.

Or, plusieurs allèguent qu’elle bâtit son profit notamment sur le dos de personnes ayant subi des viols ou sur le dos de mineurs. En 2019, le Centre national pour les enfants disparus et exploités a recensé 69,2 millions de vidéos et/ou d’autres fichiers liés à l’exploitation sexuelle des enfants3. Il ne serait donc pas difficile, pour n’importe quel habitué de ce type de divertissement, de trouver des vidéos de viols, de mineurs ou de personnes non consentantes sur des sites pornographiques comme PornHub ou YouPorn.

Considérant que le géant mondial de la pornographie en ligne est établi à Montréal et qu'il est accusé de diffuser des vidéos horrifiantes et illégales, nous demandons aux gouvernements canadien et québécois d’enfin agir pour que soit recensé et contrôlé le matériel présent sur ces différentes plateformes.

Il est encore temps d’agir afin d’éviter que plusieurs personnes vivent des traumatismes incurables en se retrouvant sur le web à l’international en raison d'entreprises milliardaires qui s’en tirent sans aucunes représailles juridiques. Il est encore temps, aussi, d’éviter de normaliser les comportements sexuels violents, dont on souhaite venir à bout collectivement. C’est le moment d’agir pour toutes les femmes et les jeunes filles qui souffrent et pourraient souffrir de cette industrie.

-Comité national des jeunes du Parti québécois;

-Forum jeunesse du Bloc québécois;

-Andréanne Larouche, députée de Shefford pour le Bloc québécois;

Joël Lemay / Agence QMI

-Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé pour le Parti Québécois.

Photo d'archives

Sources:

1. Nicholas Kristof. « The Children of Pornhub » . The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html. 2020

2. Carmen Bourque. « Montréal XXX : la métropole première dans l’industrie de la porno sur le web ». Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/tele/blogue/1167740/montreal-xxx-la-metropole- premiere-dans-lindustrie-de-la-porno-sur-le-web. 2020.

3. Nicholas Kristof. « The Children of Pornhub » . The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html. 2020