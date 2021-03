La clientèle bien présente aux gyms en zone orange

Les gens étaient nombreux lundi matin dans les centres d’entraînement de Sherbrooke, alors que l’Estrie est officiellement passée en zone orange.

«Ça fait du bien de revenir s’entraîner après quatre mois! On a pris un peu de poids et on va essayer de perdre ça!», a avoué un client rencontré par TVA Nouvelles.

«On ouvrait à 5h30 ce matin et à 5h il y avait une quinzaine de personnes qui attendaient dans leur voiture que les portes ouvrent, a raconté le propriétaire du Progym de Sherbrooke, Raphaël Jolicoeur. Les gens sont au rendez-vous, pour un lundi c’est beaucoup plus achalandé qu’à l’habitude.»

Pour toutes ces personnes, c’est l’occasion de se remettre à l’entraînement, mais aussi de socialiser, comme a indiqué une cliente. «S’entraîner dans son salon c’est bien beau, mais de le faire entourée de gens qui sont autant motivés que toi, c’est beaucoup plus stimulant!»

Le passage de l’Estrie en zone orange signifie également que le couvre-feu est maintenant fixé à 21h30. Les gyms doivent donc fermer à 21h.

