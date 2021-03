La milliardaire MacKenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos, s'est remariée

La milliardaire MacKenzie Scott, devenue l'une des femmes les plus riches du monde à la suite de son divorce d'avec le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, s'est remariée, a-t-on pu relever dans une note du site GivingPledge.

«Et maintenant, par un heureux hasard, je suis marié à l'une des personnes les plus généreuses et gentilles que je connaisse, et la rejoins dans son engagement à transmettre une énorme richesse financière pour aider les autres», déclare le nouvel époux de Mme Scott, Dan Jewett, dans cette note datée de samedi.

M. Jewett est un professeur de sciences à l'école privée de Lakeside, à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), rapporte le Wall Street Journal, qui a relevé en premier l'information. Selon le magazine Forbes, l'école, où a notamment étudié Bill Gates, est celle où sont scolarisés les enfants que Jeff Bezos et MacKenzie Scott ont eus ensemble.

L'initiative du «Giving Pledge», ou «Promesse de donation», encourage les fortunés de ce monde à donner plus de la moitié de leur richesse à des organisations caritatives, et Mme Scott s'est engagée à reverser la moitié de sa richesse à des associations philanthropiques.

MacKenzie Scott, qui est également romancière, avait révélé en décembre avoir fait don de plus de quatre milliards de dollars à 384 organisations au cours des quatre mois précédents, portant à environ six milliards de dollars le montant total de ses donations rendues publiques.

Une grande partie de la fortune de Mme Scott, 50 ans, provient des retombées économiques de son divorce d'avec Jeff Bezos, finalisé en juillet 2019, et qui lui avait permis de toucher à l'époque l'équivalent de 38 milliards de dollars en actions Amazon.

Leur valeur a nettement augmenté avec l'envolée du titre du géant du commerce en ligne à Wall Street.

Selon le classement Bloomberg des milliardaires, la fortune de MacKenzie Scott s'élève à 53,5 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 22e personne la plus riche de la planète.