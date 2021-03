La présidente du Groupe Prével a su prendre sa place

Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de faire le point sur la place des femmes dans le milieu des affaires québécois.

La présidente du Groupe Prével, un des plus gros promoteurs immobiliers de la province, a accepté d’expliquer comment une jeune mère de famille comme elle a fait sa place dans le milieu.

«J’ai la chance d’être dans le métier depuis plus de 15 ans, donc je connais bien les gens, mes compétiteurs. C’est une industrie où même les compétiteurs arrivent à travailler ensemble parce qu’on bénéficie à faire évoluer des dossiers ensemble. J’ai réussi à faire ma place dans ce monde», a fait savoir Laurence Vincent en entrevue à l’émission «À vos affaires».

La mère de famille de 39 ans dit qu’elle ne se demande plus si elle évolue dans un milieu «macho».

«Je ne me pose pas ce genre de question. Moi, je me lève le matin, j’aime mon métier. Je me rends au travail, j’ai des idées en permanence, j’ai envie de faire avancer mes projets (...) Nous sommes plusieurs femmes à évoluer dans ce secteur et je pense qu’il va y en avoir de plus en plus. C’était un métier qui se voulait très masculin, mais qui l’est de moins en moins.»

Conciliation travail/famille

Interrogée sur la conciliation du travail et de la famille, celle qui a trois jeunes enfants indique que la question se pose pour les femmes, mais aussi pour les hommes.

«C’est une réalité autant pour les femmes que pour les hommes, le chaos que génèrent les enfants [...]. C’est être capable de composer avec ça, d’être agile. Tout le monde vit cette réalité-là et en tant que patron aussi, il faut avoir cette flexibilité-là avec les employés», a-t-elle expliqué.

«Je pense que j’ai une certaine compréhension quand quelqu’un me dit que son enfant est malade [...]. Il faut travailler pour trouver des solutions ensemble pour essayer d’être une équipe et de pouvoir pallier aux besoins de chacun», a ajouté Mme Vincent.