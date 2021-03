L’ambition d’une mère de devenir capitaine de police

Avoir une famille n’a pas empêché une policière pleine d’ambition de monter les grades pour devenir capitaine, elle qui gère maintenant une équipe composée d’au moins 70 personnes pour le Service de police de la Ville de Québec.

« Ça n’a pas toujours été évident, surtout au niveau des horaires. Ça prenait parfois des plans A, B et même C. Mais je suis une fille de défis », soutient la capitaine Nathalie Thériault, mère de deux jeunes adultes.

Le milieu a grandement évolué depuis ses débuts, il y a 30 ans. « Quand j’ai commencé en 1992, quelques femmes avaient été des pionnières. Depuis, les femmes ont pris leur place et accèdent plus à de hauts postes », estime-t-elle.

Faire la différence

Le goût de faire une différence dans la vie des gens est notamment ce qui la motive au quotidien.

« J’ai toujours eu l’impression que je pouvais faire une différence pour certains et c’est encore vrai aujourd’hui malgré mon grade », confie-t-elle.

Avant d’accéder au grade de capitaine, elle est passée par différents postes, comme agente au niveau des écoles secondaires, ce qui a eu un grand impact sur sa carrière. C’est qu’au début des années 2000, le phénomène des gangs de rue et des proxénètes prenait de l’ampleur à Québec. « La vulnérabilité des jeunes femmes victimes d’exploitation sexuelle est venue me chercher au plus haut point », explique Mme Thériault.

Elle a joué un rôle important au sein du projet Scorpion visant à démanteler un réseau de prostitution juvénile. L’opération s’était soldée par de nombreuses arrestations de clients et proxénètes.