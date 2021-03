L’empreinte de Ducharme

Dominique Ducharme est méthodique. En peu de temps, il a réussi à convaincre les joueurs du Canadien de l’efficacité de son plan de gestion.

Les résultats sont encourageants. Pour l’instant, ça fonctionne. Le Canadien redevient cette équipe du début de saison, celle qui affrontait l’adversaire avec le couteau entre les dents. Rien n’est laissé au hasard, on s’accroche aux détails, ceux qui font toute la différence pendant un match.

Les joueurs semblent se plaire avec cette nouvelle directive. En fait, ils se comportent comme des athlètes qui ont acheté le système de leur nouvel entraîneur.

Tout nouveau pilote se présente avec un plan de match comportant des changements.

Ducharme est à l’écoute des joueurs. Il prône la communication et n’hésite pas à impliquer les patineurs dans les discussions.

Sauf qu’au bout du compte, il est celui qui dicte la consigne à suivre et il n’acceptera aucun compromis.

KK avec Toffoli et Anderson

Samedi, il a surpris tout le monde en confiant à Jesperi Kotkaniemi la mission de voir à ce que Tyler Toffoli et Josh Anderson poursuivent sur leur lancée.

Kotkaniemi a répondu. Il y a encore beaucoup de travail à effectuer avant que le joueur de centre soit à l’aise mais, samedi, Ducharme a dû être rassuré.

Cette décision a permis également au trio de Phillip Danault de connaître son meilleur match de la saison parce que l’entraîneur des Jets, Paul Maurice, a dû utiliser ses deux meilleurs défenseurs contre Toffoli, Kotkaniemi et Anderson, laissant ainsi la voie libre à Danault et à ses compagnons de ligne, Tomas Tatar et Brendan Gallagher.

Cette victoire contre les Jets arrive à un moment stratégique. Le Canadien amorce ce soir une série de six matchs à l’étranger, deux à Vancouver, deux à Calgary et deux à Winnipeg. Et la compétition dans la division Nord s’annonce intense jusqu’à la toute fin du calendrier.

Vancouver est une équipe différente mais le climat n’est pas à la rigolade. Le statut de l’entraîneur, Travis Green, n’est pas clair. À Calgary, on amène un préfet de discipline, Darryl Sutter, pour ramener les Flames sur les rails.

Les Jets ? Vous les avez épiés au cours des derniers jours.

Évaluer le plan d’action

Donc, le Canadien devra déployer toutes ses ressources et bâtir sur la façon dont il s’est comporté lors des deux derniers affrontements face aux Jets. Le dernier match a permis à Ducharme de mieux évaluer l’impact de son plan d’action.

Exemple : Brett Kulak et Alexander Romanov ont été les deux joueurs les plus utilisés par Ducharme, profitant ainsi d’un match qui lui a accordé la possibilité de tenter des expériences.

Croit-on que KK pourrait devenir le premier joueur de centre de l’organisation ? Cette perspective, on l’a sûrement étudiée chez les décideurs de la formation, mais est-ce que ça modifie l’utilisation de Nick Suzuki ?

Non.

Suzuki a joué 19 min 45 s samedi soir, comparativement à 13 min 59 s pour Kotkaniemi,

Alors...

Sur le qui-vive

L’entraîneur laisse de plus en plus son empreinte. Il y parvient en s’assurant que tout le monde est sur la même longueur d’onde et aussi en laissant tout le monde sur le qui-vive en étant un décideur imprévisible.

Aviez-vous prévu de voir KK avec les deux meilleurs francs-tireurs de l’organisation ?

Au classement des forces, les Golden Knights possèdent une équipe explosive avec des défenseurs qui appuient constamment l’attaque, créant ainsi de la confusion chez leurs adversaires. Et Marc-André Fleury est en feu.

Les Golden Knights occupent le premier rang du classement des forces, mais attention, Mark Stone a quitté la rencontre après la première période, samedi soir, face aux Sharks de San Jose.