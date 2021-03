Nathan MacKinnon veut jouer, mais doit attendre

L’Avalanche du Colorado sera privée de sa vedette Nathan MacKinnon lors d’un troisième match consécutif, lundi, alors que les Coyotes de l’Arizona seront de passage à Denver.

L’attaquant avait quitté le match des siens, mercredi, lorsqu’il avait été frappé à la tête par le patineur des Sharks de San Jose Joachim Blichfeld. Il avait raté les deux matchs suivants, une victoire de 3 à 2 en prolongation et une défaite de 5 à 4 en temps supplémentaire contre les Ducks d’Anaheim.

«Je connais Mac depuis quelques années, et à ce point-ci, il doit ronger son frein, même s’il est prêt à y aller et qu’il aimerait sans doute jouer ce soir [lundi], de dire l’entraîneur-chef Jared Bednar, au Denver Post. Il ne peut tout simplement pas. Il n’obtiendra pas le feu vert des médecins à temps.»

En plus de MacKinnon, l’Avalanche devra se passer des services des défenseurs Cale Makar et Bowen Byram. Les deux joueurs ont toutefois patiné en solitaire et pourraient réintégrer la formation d’ici la fin de la semaine, a indiqué Bednar.