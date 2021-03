Pourquoi les Dodge Charger Daytona et Plymouth Superbird sont-elles aussi mythiques?

Respectivement introduites en 1969 1⁄2 et 1970, les Dodge Charger Daytona et Plymouth Superbird sont encore considérées comme mythiques une cinquantaine d’années plus tard.

Pour mieux comprendre l’engouement et le contexte entourant ces deux voitures à l’esthétisme polarisant, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Benoit Lavigne à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

En plus d’être responsable des fiches techniques au Guide de l’auto et évaluateur de voitures de collection, Benoit Lavigne épate par son niveau de connaissances en lien avec les voitures des marques Dodge, Chrysler, Plymouth et AMC.

Expliquant la raison se cachant derrière l’aileron si grand et le museau si pointu de ces deux modèles, M. Lavigne raconte que «l’aileron arrière aurait pu être plus court. Ce dont on s’est rendu compte, aussitôt qu’il était à peu près à la hauteur du toit [...], ça donnait un effet de placage au sol. Mais, bizarrement, il fallait aussi être capable d’ouvrir le coffre. Donc il fallait quand même que l’aileron soit assez haut. C’est aussi bête que ça. [...] Même chose pour le devant qui mesure 18 pouces de long. Il aurait pu être plus court. Par contre, il fallait laisser l’espace pour les phares escamotables.»

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de propriétaires de Ford F-150 2021 qui se plaignent de la rouille sur leur véhicule, du dévoilement de la Porsche Taycan Cross Turismo et d’une action collective qui a résulté d’une amende de 1,8 M $ pour Nissan au Québec.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Dodge Durango R/T et Hyundai Sonata hybride.

Réponses aux questions du public

Pour conclure l’émission, les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur la Honda Fit, le Jeep Wrangler et le Mazda CX-30.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.