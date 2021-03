«Star Académie»: la conjointe de William se confie

Sara Dagenais, la conjointe de William Cloutier, vit elle aussi la frénésie Star Académie pendant que son amoureux séjourne à Waterloo. La jeune maman, qui accouchait de son deuxième enfant il y a trois semaines, quand William venait d’entamer son aventure télévisée, nous donne de ses nouvelles.

Accompagnée de ses parents et de ses fistons, Liam, quatre ans, et bébé Éloi, Sara Dagenais avait fait le voyage depuis Drummondville, dimanche, pour supporter son beau William qui était en danger, et qui a finalement été sauvé par le corps professoral suite à son interprétation convaincante de You Are The Reason, de Calum Scott.

Une fois le variété terminé et William rembarqué dans l’autobus Star Académie, la jeune femme s’est confiée en berçant son poupon.

Photo Agence QMI, Marie-Josée R. Roy

«On vit beaucoup d’émotions, et ç’a été beaucoup de stress cette semaine [avec la mise en danger de William], a-t-elle mentionné. On vit bien ça malgré tout. Éloi est un super bon bébé, ça facilite les choses, et Liam est un super bon grand frère. Il m’aide beaucoup. Ça se passe bien. C’est sûr qu’on s’ennuie de Will, mais on l’écoute et on est contents qu’il soit là!»

On se souvient qu’au lendemain de son entrée à l’académie, le 14 février, William avait dû quitter précipitamment les lieux pour aller assister à la naissance de son deuxième fils, dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Éloi s’est pointé le bout du nez le mardi 16 février, et William était de retour à Waterloo le lendemain.

Auparavant, le candidat avait quitté son foyer douillet pour se soumettre à la quarantaine obligatoire imposée aux participants avant le début de l’émission.

Encouragements

Le Québec tout entier connaît désormais le visage de Sara Dagenais et son aîné, Liam, qui a joué les comédiens dans une adorable vidéo de l’Escouade Star Académie, dimanche. On l’y voyait accomplir toutes les tâches de l’homme de la maison en l’absence de son papa. Liam n’a également pu retenir ses sanglots en voyant ce dernier chanter sur scène, à quelques mètres de lui.

«La plupart des choses qu’on a vues dans le topo [de l’Escouade], Liam les fait pour vrai, a précisé Sara Dagenais, amusée. On s’entend qu’il ne sort pas les poubelles, mais il adore faire le lavage avec moi! Il se sert ses céréales lui-même tous les matins. Et il adore chanter des chansons à Éloi.»

Le bambin de quatre ans ne réalise pas nécessairement l’ampleur de l’expérience que vit présentement l’auteur de ses jours sous l’œil de la caméra.

«Il comprend moyen. Il pense que tous les papas sont sûrement à la télé! (rires) Mais il sait qu’il fait un concours de chant.»

Évidemment, la situation actuelle prive William de moments précieux avec son petit clan, et entraîne «quelques sacrifices», admet Sara Dagenais. Oui, la charge de responsabilités qui vient avec l’arrivée d’un nouveau-né est plus grande en l’absence du père, mais la maman assure recevoir beaucoup d’aide de ses parents dans les circonstances.

«C’est un choix qu’on a fait tous les deux, ensemble, et je l’appuie là-dedans», a insisté celle qui tient une garderie en milieu familial, et qui dit percevoir un soutien incroyable de la population.

«Je n’ai jamais reçu autant de messages d’encouragement, autant de personnes que je connais que d’autres que je ne connais pas du tout! Les gens ont été très touchés par le fait que j’aie un nouveau-né et un jeune enfant à la maison. Et Will est le seul académicien avec des enfants... Mes pages Facebook et Instagram ont été inondées! Je suis vraiment reconnaissante, ça donne une belle tape dans le dos.»