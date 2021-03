Thierry Henry veut diriger Arsenal

Ayant récemment quitté le CF Montréal pour retrouver sa famille au Royaume-Uni, Thierry Henry aimerait diriger Arsenal, dans la Premier League.

Le Français de 43 ans a disputé 377 matchs avec le club anglais, marquant 228 buts. Indiquant être un grand partisan de l’organisation, il demeure toutefois réaliste: il est bien loin d’être à la barre du club.

«Je suis ma courbe d’apprentissage, a dit Henry dans une entrevue avec le magazine FourFourTwo publiée lundi. Je veux bien faire pour l’équipe que je dirige et ensuite, le temps nous dictera la suite. Si vous n’avez pas de succès, vous n'aurez pas ce type d'opportunités. Je me concentre simplement sur ce que je peux contrôler et le reste est une énorme utopie.»

Ayant passé près de huit ans avec Arsenal, Henry a développé une relation particulière avec les partisans. Qu’il parvienne ou non à les diriger, l’équipe fera toujours partie de sa vie.

«Écoutez, si vous demandez à un partisan d’Arsenal s’il souhaite diriger un jour Arsenal, il vous dira oui, a lancé Henry. Si vous demandez à un partisan d’Arsenal s’il souhaite marquer un but pour Arsenal, il vous dira oui. Quand j'en parle, c’est une utopie. Les gens s'emballent chaque fois que je dis que c'est mon club, mais je l'ai dans le sang : je suis un partisans d'Arsenal.»

«Donc, si vous me demandez si un jour je voudrais diriger Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être le gérant d’équipement d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais tondre la pelouse de l'Emirates Stadium, alors oui.»

Henry a dirigé l’AS Monaco et le CF Montréal au cours de sa carrière. Il montre une fiche combinée de 13-27-9 en 49 matchs avec les deux clubs.