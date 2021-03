Des premières répondantes qui n’ont pas froid aux yeux

Si les travailleuses des services d’urgence sont toujours au cœur de l’action, elles l’ont été encore plus dans la dernière année en raison de la pandémie. Ces femmes occupant des métiers non conventionnels témoignent de leur cheminement à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Un tandem de paramédics qui confronte la COVID

Un duo inséparable de pétillantes paramédics ne laisse rien l’arrêter dans sa mission, ni la pandémie ni la réaction de certains patients au fait qu’elles sont des femmes.

Depuis un an, « souvent, la première question des patients, c’est “allez-vous m’amener dans un hôpital plein de COVID ?” », lance Judith Parent, technicienne ambulancière paramédic d’Urgences-Santé depuis trois ans.

C’est dire que chaque intervention de type COVID requiert que les paramédics rassurent les patients effrayés par le virus, en plus d’être bien plus longue.

« On se dépêche ! Mais [depuis la COVID], la minute que quelqu’un a des symptômes, on doit s’habiller au grand complet », dit Mme Parent.

Ce n’est toutefois rien pour décontenancer les deux complices, déjà habituées à relever les défis propres à leur emploi et à leur genre dans un milieu typiquement masculin.

« Deux petites filles »

Elle et sa partenaire, Ixhil Díaz, 25 ans, doivent ainsi composer avec les commentaires condescendants de malades qui remettent parfois en doute leurs capacités physiques.

La question la plus insultante, selon elles ? Quand quelqu’un, souvent un homme d’un certain âge, demande si « deux petites filles sont assez fortes pour le relever ».

« Si on est là, c’est parce qu’on est compétentes, et qu’on a les capacités autant physiques qu’intellectuelles pour faire ce qu’on nous demande de faire », dit avec aplomb Ixhil Díaz.

La jeune femme d’origine mexicaine, qui a longtemps fait des compétitions d’athlétisme, est la première de sa famille à travailler dans le milieu de la santé.

Chez Urgences-Santé, 25 % des intervenants sur le terrain sont des femmes.

Judith Parent, elle, a fait carrière dans l’assurance-dommages et a élevé son fils avant de se réorienter à 40 ans pour devenir la paramédic qu’elle rêvait d’être, enfant.

« Avant, c’était trop de sacrifices à faire. Et comme je suis de petit format, je savais qu’il faudrait que je travaille plus », reconnaît la femme qui fait 5 pieds.

Le plus beau métier

Le tandem de paramédics a eu une année mouvementée, entre les protocoles d’intervention qui changeaient quotidiennement au début de la pandémie et les interventions marquantes.

Elles ont dû intervenir autant dans le cas de Raphael André, un Innu retrouvé mort dans une toilette chimique au centre-ville de Montréal, que lors d’un accouchement d’une fillette en pleine santé.

Leur métier n’est pas toujours facile, mais « c’est le plus beau », estime Ixhil Díaz. « J’aime me coucher le soir et me dire que j’ai été utile aujourd’hui. »

L’ambition d’une mère de devenir capitaine de police

Photo Stevens LeBlanc

Avoir une famille n’a pas empêché une policière pleine d’ambition de monter les grades pour devenir capitaine, elle qui gère maintenant une équipe composée d’au moins 70 personnes pour le Service de police de la Ville de Québec.

▶ Pour lire la suite, cliquez ici...

Chasseuse de prédateurs en pleine pandémie

Photo Martin Alarie

En plus de jongler avec son rôle de mère pendant une pandémie, une sergente-détective de Longueuil a vu augmenter les dossiers sur son bureau concernant des prédateurs sexuels qui ont profité des confinements pour leurrer des enfants en ligne.

▶ Pour lire la suite, cliquez ici...

Elle doit toujours en faire plus que les hommes

Photo Chantal Poirier

Seule femme dans un monde d’hommes pendant ses études et à la caserne, une pompière de Repentigny s’est heurtée à plusieurs portes fermées au cours de sa carrière en raison de son genre.

▶ Pour lire la suite, cliquez ici...