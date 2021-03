Wilfried Nancy est nommé entraîneur-chef du CF Montréal

Déjà bien en contrôle de la situation chez le CF Montréal, Wilfried Nancy succédera officiellement à Thierry Henry à titre d'entraîneur-chef.

Le Bleu-Blanc-Noir en a fait l’annonce lundi matin. Nancy dirigeait déjà les séances d’entraînement depuis le début du camp d’entraînement de l’équipe. Rappelons que Henry avait pris la décision de quitter l’organisation pour retrouver sa famille au Royaume-Uni, le 25 février.

«Nous sommes très heureux d’annoncer Wilfried au poste d’entraîneur-chef, a déclaré le directeur sportif Olivier Renard, dans un communiqué. Après le départ de Thierry, nous avons décidé de lui faire confiance et de lui donner l’opportunité de poursuivre le travail entamé la saison dernière en conservant la même vision. C’est aussi dans la philosophie du club de considérer et promouvoir les gens qui y travaillent déjà.»

«Je suis très heureux et fier de relever ce nouveau défi, a mentionné Nancy. C’est encore plus spécial puisque c’est avec le Club que je connais depuis que je suis à Montréal. Je tiens à remercier Joey Saputo, Kevin Gilmore et Olivier Renard. Je suis vraiment très excité par ce défi et j’espère faire progresser l’équipe le plus possible.»