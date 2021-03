Coronavirus : 200 000 vaccinés en 2 jours par les pompiers français, « prêts à continuer »

Les pompiers volontaires de France ont annoncé mardi avoir vacciné plus de 200 000 personnes contre la COVID en deux jours samedi et dimanche derniers, pour leur première fin de semaine de participation à cette campagne, et se disent « prêts à continuer ».

« Nos médecins et infirmiers ont vacciné un peu plus de 200 000 personnes samedi et dimanche, soit 40 % du nombre total d’injections administrées lors de ce premier week-end de vaccination massive », a annoncé à l’AFP Grégory Allione, président de la Fédération nationale des pompiers volontaires de France (FNSPF).

« Après avoir reçu le feu vert du gouvernement jeudi midi, les pompiers se sont mobilisés en masse et ont répondu présents pour que tout soit prêt en 36 heures », a-t-il souligné.

« Et nous sommes prêts à refaire de même dès ce week-end si on nous le demande » après le conseil de défense sanitaire prévu mercredi « et qu’on nous fournit les vaccins », a poursuivi M. Allione.

Outre les vaccins, « les pompiers ont participé au montage, à la préparation et à l’équipement de centaines de centres et points de vaccinations installés à travers la France, des gymnases aux casernes en passant par des stades ou des parcs », a-t-il rappelé.

Les quelque 253 000 pompiers de France sont à 80 % des volontaires qui, pour beaucoup, exercent un métier en semaine et sont donc plus disponibles pour participer aux secours le week-end.

Face à l’augmentation du nombre de cas de COVID, portée par des variants plus contagieux, le gouvernement a appelé à accélérer la vaccination, pour l’instant réservée notamment aux maisons de retraite, aux plus de 75 ans, aux plus de 50 ans les plus fragiles et aux professionnels de santé.

Mais l’offre peine à rattraper la demande : selon les autorités sanitaires françaises, 4,4 % des majeurs en France ont reçu une première injection, soit 3,16 millions de personnes.