Cure de rajeunissement pour la centrale Isle-Maligne

Rio Tinto a annoncé mardi un investissement de 92 millions $ pour une autre série de travaux à sa centrale Isle-Maligne, à Alma, la plus ancienne de son réseau.

Cette fois, le géant de l’aluminium, via sa filiale Énergie Électrique, a ouvert son portefeuille pour remplacer et retaper deux groupes turbines-alternateurs, qui seront munis d'une instrumentation de pointe.

«La mission d'Énergie Électrique, c'est d'optimiser la goutte d'eau. Donc, de produire quand l'eau est au rendez-vous, a expliqué le directeur des opérations d‘Énergie Électrique pour Rio Tinto, Stéphane Larouche. Ces nouvelles technologies, c'est ce que ça va nous procurer. Donc, plus de disponibilité de nos équipements et une meilleure performance de nos équipements.»

En octobre, la multinationale avait déjà signé un contrat de 160 millions $ avec l’entreprise saguenéenne Canmec pour changer les vannes papillons d’Isle-Maligne, une centrale bâtie en 1926.

En ce qui concerne l’annonce de 92 millions $, les travaux débuteront cet été et dureront deux ans. Jusqu'à 100 travailleurs seront sur le chantier.

«Les retombées économiques régionales pourraient être de l'ordre de 50 millions $», a indiqué le directeur des Opérations Québec pour Rio Tinto, Sébastien Ross. L’ingénierie, la fabrication et l’installation d’un nouveau groupe turbine-alternateur ont été confiées à GE Énergies Renouvelables.

Avec un équipement comme la centrale Isle-Maligne, qui a presque un siècle, d'autres travaux sont à venir.

«Ça va s'échelonner sur plusieurs années. Un barrage qui atteint 100 ans de vie utile, il va falloir investir. On le fait déjà. On disait 70 millions $ sur l'ensemble de nos installations hydroélectriques. On continue de le faire, mais on est dans une phase d'accélération pour Isle-Maligne», a précisé Sébastien Ross.

En 2020, Rio Tinto a annoncé des investissements totalisant 500 millions $ dans ses installations du Saguenay-Lac-St-Jean.

Le maire d’Alma, Marc Asselin, s’est dit rassuré par de telles nouvelles. «Ça me réconforte dans la pérennité et le futur de cette industrie chez nous. L'avenir est beaucoup plus rose et beaucoup plus intéressant quand on voit que cette compagnie-là investit dans l'hydroélectricité.»

La ministre responsable du Saguenay-Lac-St-Jean, Andrée Laforest, y voit une opportunité de soutenir une économie affectée par la crise sanitaire. «Avec la pandémie, nous sommes dans une situation qui était assez défavorable, mais maintenant, avec des projets comme ça, des projets d'envergure, les projets sont très aidants pour la relance économique.»

Toutes ces annonces surviennent au moment où la ministre Laforest répète que son gouvernement a déposé le projet de loi 67 pour favoriser le recours aux matériaux québécois dans l'octroi des contrats. Ces matériaux, c’est aussi l'aluminium, a insisté Mme Laforest.