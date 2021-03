Le controversé Piers Morgan quitte son émission

Un célèbre présentateur britannique, Piers Morgan, va quitter son émission matinale, Good Morning Britain, après avoir vertement critiqué Meghan Markle dans une émission qui a provoqué une vague de plaintes, a annoncé mardi son employeur, ITV.

« Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain », a indiqué la chaîne, qui ajoute avoir « accepté cette décision », dans un court communiqué publié sur son site internet.

Lundi, après avoir diffusé un extrait de l’interview donnée par Meghan à Oprah Winfrey, dans laquelle l’épouse du prince Harry évoquait ses idées suicidaires et se plaignait de n’avoir reçu aucune aide, le présentateur s’en est violemment pris à la duchesse de Sussex, mettant en doute ses propos.

« Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu’elle dit », a-t-il déclaré. « Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo », a-t-il ajouté.

L’Ofcom, le régulateur britannique, a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur ces propos. L’organisation a expliqué avoir reçu plus de 41 000 plaintes concernant l’émission.

Les propos de Piers Morgan ont aussi été critiqués par l’association de défense de la santé mentale, Mind.

« Il est essentiel que, lorsque les gens demandent du soutien ou partagent leurs problèmes de santé mentale, ils soient considérés avec dignité, respect et empathie », a réagi Mind sur Twitter.

Lors de l’émission de mardi, le présentateur est revenu sur ses déclarations de la veille, expliquant avoir « toujours de sérieuses inquiétudes quant à la véracité de beaucoup de choses qu’elle a dites » tout en reconnaissant que la santé mentale et le suicide étaient « des choses extrêmement graves qui devraient être prises très au sérieux ».

Lors de cette émission, son collègue Alex Beresford l’a accusé d’être « diabolique » et « continuer à démolir » Meghan, ce qui a conduit Piers Morgan à quitter le plateau avec fracas.

Les confessions explosives du duc et de la duchesse de Sussex à Oprah Winfrey, diffusée dimanche, ont provoqué des débats enflammés au Royaume-Uni. La reine Elizabeth II a assuré mardi le prince Harry et de sa femme Meghan de son affection, et promis de traiter « en privé » les accusations de racisme lancées par le couple.