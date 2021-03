Il est temps de nous libérer de la monarchie

La famille royale serait raciste, dysfonctionnelle et méchante.

Une cage dorée infernale qui brime la liberté de ses otages princiers dans une camisole de force de conventions, de règles byzantines, de privilèges et de hiérarchie arbitraire.

Quiconque a le moindrement réfléchi à la question n’avait pas besoin d’écouter l’entrevue-confession de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey pour s’en rendre compte.

Mais l’exercice a certainement consacré la futilité de l’institution et de ses tristes protagonistes.

Triste cirque

Il y avait quelque chose d’amusant à se prêter au jeu de s’asseoir devant la télé à heure fixe, endurer les publicités, pour communier sur l’autel des potins royaux en même temps que des millions d’autres téléspectateurs.

Mais cette grande séance de lavage de linge sale en public n’avait rien d’édifiant.

Il ne faut être que trop privilégié, trop égocentrique et déconnecté pour s’imaginer qu’au terme d’une année où l’économie mondiale s’est effondrée, plus de 2,5 millions de personnes sont mortes, les intrigues de palais d’un prince et de son actrice devenue duchesse qui n’ont aucune chance d’accéder au trône aient quelque pertinence que ce soit.

Certes, les allégations voulant que la couleur de la peau de leur fils Archie ait soulevé des « inquiétudes » feront beaucoup d’encre. Mais encore.

Prisonniers

La réalité, c’est qu’on n’en sort pas.

Soit Harry et Meghan sont victimes d’une institution indigne des valeurs d’aujourd’hui, soit ils sont des enfants gâtés imbus d’eux-mêmes.

Dans un cas comme dans l’autre, ils nous rappellent cruellement que la monarchie est une institution antidémocratique d’une autre époque, dont la seule vertu est de nous divertir par ses mélodrames et ses contes de fées.

Ils nous rappellent aussi que nous sommes tout aussi prisonniers qu’eux.

Car c’est la hantise du débat constitutionnel, ici, au pays, qui nous empêche d’avoir une vraie réflexion sur l’abolition de la monarchie au Canada.