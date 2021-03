Le Gala Artis trouve ses hôtes

Deux chouchous du Gala Artis unissent leurs forces pour animer sa prochaine édition : Charles Lafortune et Guy Jodoin.

La nouvelle a été annoncée à l’émission La Tour mardi soir. La cérémonie sera présentée à TVA le dimanche 9 mai.

Le diffuseur a recruté deux habitués du prestigieux rendez-vous. Guy Jodoin l’a piloté en 2016 et 2017, alors que Charles Lafortune a fait de même en 2011, 2012 et 2015. De plus, à eux seuls, ils cumulent 24 trophées Artis.

Joint au téléphone, Charles Lafortune indique qu’il souhaite offrir une cérémonie « très joyeuse ».

« Le Gala Artis, cette année, c’est le gala du printemps, du renouveau. Les gens se sentent renaître. Les arbres vont bourgeonner. On voit enfin la lumière au bout du tunnel », déclare l’animateur et gagnant de 14 prix au fil de sa carrière.

L’an dernier, la soirée avait été annulée en raison du confinement. Le dévoilement des lauréats s’était étiré sur trois semaines durant l’émission Sucré salé à la fin de l’été.

Les détails entourant cette 36e édition demeurent secrets. Les nominations seront annoncées au cours des prochaines semaines. On sait toutefois qu’en raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel tapis rouge n’aura pas lieu.

Les finalistes seront probablement sur place, comme ils l’étaient aux Prix Gémeaux en septembre dernier.

« On est en train de calculer combien on peut avoir de nommés au même endroit en même temps », indique Charles Lafortune.

Les maîtres de cérémonie devraient évoquer la pandémie durant l’événement, mais n’ayez crainte, ils tenteront – d’abord et avant tout – de divertir les téléspectateurs.

Une complicité

Ce n’est pas la première fois que Charles Lafortune et Guy Jodoin collaborent.

En 2015, ils tenaient la vedette de Karl/Max, une série du Club illico.

Par ailleurs, Charles Lafortune produit – à titre de vice-président du contenu et de la création chez Pixcom – la série policière Alertes, dans laquelle Guy Jodoin interprète le directeur général du service de police. En 2001, ils ont foulé les planches du Théâtre du Rideau Vert dans Les fourberies de Scapin de Molière.

« On a toujours eu cette belle complicité au travail », commente Charles Lafortune.