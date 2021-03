Le meurtrier d'un ex-hockeyeur n’aurait jamais dû être libéré

Le meurtrier qui aurait criblé de balles un ex-hockeyeur à la sortie d’un bar n’aurait jamais dû sortir du pénitencier avant la fin de sa peine, a estimé un expert au procès civil de 3,2 millions intenté par la victime contre les autorités fédérales.

« Les rapports indiquaient un potentiel de réinsertion sociale faible et un risque de récidive élevé. Je m’explique mal les choix qu’ont faits [les autorités carcérales]. Tout pointait vers l’opposé. Des gens ont été gardés détenus pour moins que ça », a témoigné l’avocat Pierre Tabah, mardi, au procès civil de Dannick Lessard contre Service correctionnel Canada.

M. Lessard, un ex-hockeyeur de la Ligue nord-américaine de hockey, espère toujours obtenir 3,2 millions $ pour l’attentat dont il a été victime en octobre 2012, au bar Le Garage à Mirabel.

Il était gérant de l’établissement, il a été pris pour cible par Ryan Wolfson, qui l’a atteint à neuf reprises. Il garde de graves séquelles, dont la perte d’un poumon.

Wolfson, qui a depuis été condamné à la prison à vie pour des meurtres, était alors en liberté illégale, ayant fui de sa maison de transition après avoir eu sa libération d’office aux deux tiers de sa peine.

Drapeaux rouges

Or, selon Me Tabah, plusieurs drapeaux rouges auraient dû être levés par les autorités carcérales avant de libérer Wolfson. D’abord parce que ce dernier avait renoncé à obtenir une semi-liberté, un an plus tôt, mais aussi à cause de son comportement en prison.

« Il n’avait aucune difficulté à exécuter des actes illégaux pour des tiers », a expliqué Me Tabah.

Wolfson était aussi identifié comme un proche de groupes criminels. Selon M. Lessard, la tentative de meurtre serait d’ailleurs liée à son refus de se parjurer dans un dossier de meurtre impliquant Benjamin Hudon-Barbeau, un ami de Wolfson rendu célèbre pour une spectaculaire évasion en hélicoptère à la prison de Saint-Jérôme.

Le procès civil, devant le juge Bernard Jolin, se poursuit mercredi.