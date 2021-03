Les jeunes et le sport: Legault diminue les attentes

Si le retour en classe à temps plein des élèves du deuxième cycle du secondaire est sérieusement envisagé par le gouvernement, le déconfinement des sports organisés n’est pas pour demain.

«Aujourd'hui, la Santé publique n'est pas prête à ce qu'on aille plus loin dans les sports», a précisé mercredi François Legault, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Le premier ministre a tenu à diminuer les attentes des milliers de jeunes qui ont manifesté dimanche pour réclamer la reprise des activités sportives. Il dit se fier d'abord et avant tout sur la science pour guider ses décisions.

La ministre Isabelle Charest dévoilera vendredi le plan de déconfinement «graduel» des sports, qui ne s’amorcera pas toutefois avant que les autorités aient pu constater l’impact de la semaine de relâche sur la contamination de la COVID-19 et de ses variants.

François Legault avait également un message pour ses adversaires politiques, qui le talonnent depuis plusieurs semaines à ce sujet. «Je souhaite que tous nos leaders, incluant ici à l'Assemblée nationale, soient solidaires, soient responsables puis appuient la science, appuient la santé publique», a-t-il insisté.

Les ados à temps plein?

Son gouvernement veut aussi permettre aux adolescents de 3e, 4e et 5e secondaire de fréquenter l’école tous les jours, comme le révélait Le Journal samedi dernier, à tout le moins dans les régions classées orange.

«On est à peine sortis de la semaine de relâche, mais c'est une hypothèse fort probable», a admis mercredi le Directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Depuis l’automne, les élèves du deuxième cycle du secondaire sont forcés de suivre leurs cours en ligne de la maison une journée sur deux. Une formule alternée qui affecte les résultats scolaires de nombreux jeunes. Le quart des adolescents de 3e et de 4e secondaire sont actuellement en échec en mathématique, révélait récemment un sondage réalisé par le ministère de l’Éducation.

Interrogé en chambre par sa rivale libérale, le ministre Jean-François Roberge n’a pas caché son inquiétude devant la progression des mutations du virus. Il souhaite tout de même pouvoir ramener les jeunes du deuxième cycle du secondaire sur les bancs d’école à temps plein «très bientôt».

«Ça va être une mesure qui va être formidable pour la réussite scolaire, pour la santé mentale. On y travaille, on a hâte que ça arrive», a-t-il dit.

Mais le temps presse, estime la députée libérale Marwah Rizqy, qui rappelle qu’il ne reste aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qu’un mois d’école en classe d’ici la fin de l’année scolaire, si la situation d’alternance perdure.

Préoccupée par l'impact de la pandémie sur les jeunes, la Fédération des établissements d’enseignement privés demande aussi le retour à l’école des élèves du 2e cycle du secondaire «de façon graduelle et responsable».

«Nous sommes bien conscients que la situation sanitaire demeure préoccupante et que nous devons être prudents face à la présence de nouveaux variants, fait valoir le président, David Bowles. Toutefois, nous croyons que si on annonce des mesures de déconfinement, le retour en classe à temps plein des élèves de 3e , 4e et 5e secondaire devrait figurer en tête de liste des priorités».