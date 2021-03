L'Omnium canadien de golf écope encore

Pour une deuxième année consécutive, l’Omnium canadien de golf de la PGA a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, a annoncé le circuit professionnel, mardi.

L’événement devait avoir lieu au St. George’s Golf and Country Club de Toronto du 7 au 13 juin.

«Même avec un plan rigoureux en matière de santé et de sécurité, nous avons fait face à des défis logistiques nombreux nous ayant menés à cette décision, a affirmé par voie de communiqué le président de la PGA, Tyler Dennis. Nous sommes déçus d’annuler le championnat national canadien et nous remercions nos partenaires ainsi que les amateurs de golf au pays pour leur soutien indéfectible et leur coopération tout au long de ce processus. Nous nous attendons à organiser le tournoi l’an prochain.»

Pas le bon moment

En 2020, la PGA avait dû modifier son calendrier à la mi-avril après l’annulation et le report de quelques compétitions. Celle de Toronto, prévue sensiblement aux mêmes dates, avait subi le couperet. Cette année, Golf Canada se donnait jusqu’au 1er avril pour prendre une décision, en évaluant tous les scénarios possibles pour éviter l’annulation. Ce n’était pas nécessairement une question de permis émis par la Ville de Toronto qui avait renforcé les mesures sanitaires jusqu’à l’été, mais plutôt une question de contraintes provenant des gouvernements – particulièrement le fédéral – qui posait problème.

«De concert avec la RBC [commanditaire] et la PGA, nous avons établi un calendrier décisionnel basé sur les règles de voyage et de quarantaine les plus récentes en vigueur, tout en tenant compte de la capacité du circuit à pivoter et à combler avec succès une semaine importante de leur calendrier, a déclaré Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada. Il était également important d’être des partenaires respectueux des dirigeants du secteur de la santé et des représentants des gouvernements qui ont contribué à l’élaboration de nos protocoles d’exploitation et ont donné une excellente orientation à nos efforts. Ce n’était tout simplement pas le moment opportun et nous sommes profondément déçus que le retour de l’Omnium canadien doive être reporté pour encore un an.»

-Avec la collaboration de François-David Rouleau, du «Journal de Montréal»