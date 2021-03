Mariloup Wolfe tournera «Arlette!»

Le troisième long métrage de Mariloup Wolfe, Arlette !, sera tourné en grande partie dans la capitale dès le 27 mars, a appris Le Journal. La production d’envergure, dotée d’un budget de 6 millions $ et qui prendra l’affiche en 2022, s’installera à Québec pendant plus d’un mois.

Les premiers tours de manivelle seront donnés à Montréal, en studio, la semaine prochaine. La réali-satrice Mariloup Wolfe et son équipe viendront ensuite tourner le reste du film à Québec, dans des lieux comme le Château Frontenac, l’île d’Orléans, la Basilique Notre-Dame, le traversier Québec-Lévis, les rues du Vieux-Québec, ainsi que le Capitole.

Le choix de la capitale n’est pas anodin. Arlette ! s’immisce dans les coulisses de la politique québécoise à travers l’histoire d’une jeune femme trentenaire qui deviendra ministre de la Culture. La comédie dramatique, scénarisée par Marie Vien (14 jours, 12 nuits, La passion d’Augustine), s’articule autour du thème du pouvoir de l’image.

Photo Stevens LeBlanc

« Comme le siège de la politique québécoise est à Québec, faire le film à Montréal n’avait aucun sens, dit la productrice Valérie D’Auteuil, de Caramel Films. C’est un défi financier de déplacer une équipe avec beaucoup de comédiens, mais on a vraiment pris le pari de tourner le maximum qu’on pouvait à Québec. »

Pour mettre la ville en valeur, Arlette ! peut compter sur le réputé directeur photo Yves Bélanger, qui a notamment travaillé avec Jean-Marc Vallée sur Big Little Lies, Dallas Buyers Club et Wild, ainsi qu’avec Xavier Dolan sur Laurence Anyways et Matthias et Maxime. « Ce film sera un hommage visuel aux attraits de la ville, souligne la productrice. On ne veut pas reprendre l’expression clichée “carte postale”, mais on a un directeur photo extraordinaire. Ça promet d’être très beau. »

En mode COVID

Le scénario du film implique de nombreuses scènes où la protagoniste doit participer à des soirées ou assister à des spectacles. Mettre en scène des foules représente actuellement un véritable casse-tête, en raison du contexte sanitaire.

« Les enjeux techniques sont importants, soutient Valérie D’Auteuil. Toute l’organisation est plus lourde pour bien s’assurer de protéger l’équipe. »

Néanmoins, la production fera appel à environ 500 figurants, au total.

« Mais une scène où on aurait mis 100 figurants en même temps, on ne peut pas, à cause des questions de proximité, explique-t-elle. On a des règles très strictes pour certains rôles qui peuvent enlever leur masque, avec un minutage précis de 15 minutes par jour. »

La production a également créé des « équipes stables » de comédiens qui pourront se côtoyer à moins de deux mètres chaque jour. « On travaille ensuite avec la réalisation pour tricher la mise en scène à l’image, pour avoir l’impression que les gens sont proches. Par exemple, on va changer les lentilles des caméras pour changer la profondeur de champ. »

Mais « c’est une chance extraordinaire d’arriver à tourner des films malgré la COVID », confie Valérie D’Auteuil.

Qui campera la fameuse Arlette ? Pour l’instant, la production garde le mystère sur la distribution, qui devrait être dévoilée prochainement. Le film sortira en salles en 2022.