Mégaprojet de Gazoduq et GNL Québec: les promoteurs américains saluent l’initiative des gens d’affaires québécois

Les promoteurs américains derrière Gazoduq et GNL Québec (Énergie Saguenay) saluent l’initiative des gens d’affaires québécois qui souhaitent injecter des capitaux dans leur mégaprojet de 14 milliards $.

• À lire aussi: Petite séduction de 2 millions $ au Saguenay

«L'annonce faite par ce groupe d'entrepreneurs locaux représente une nouvelle très positive pour nos deux projets», a indiqué dans un communiqué Jim Illich, président de la société en commandite Symbio Infrastructure, qui chapeaute Gazoduq et GNL Québec.

Mardi, Le Journal écrivait que le fondateur de l’entreprise Cegerco, Jeannot Harvey, et le président chez L. Fournier & Fils, Jérémie Fournier, avaient récolté deux millions de dollars auprès d’une dizaine d’hommes d’affaires afin de démontrer aux Américains l’intérêt des investisseurs d’ici pour la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel au port de Grande-Anse et d’un gazoduc de 780 kilomètres reliant l’Ontario et le Saguenay.

En échange d’un chèque «d’un minimum 100 000 $US», chaque investisseur obtiendrait des participations dans la société Symbio Infrastructure.

«L'idée qui consiste à combiner des financements locaux et mondiaux est importante et démontre la force de nos projets carboneutres et innovants ainsi que le soutien sur lequel ils peuvent compter, étant donné qu'ils permettront de réduire de façon significative les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)», a souligné Jim Illich.

Ce dernier a également réitéré les retombées économiques importantes que pourraient avoir ces deux projets sur les régions.

Cette sortie des gens d’affaires survient alors que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a jusqu’à demain pour remettre au gouvernement son rapport concernant ces projets.