Mont Saint-Bruno: majestueuse résidence aux abords du Lac Seigneurial

Si vous avez déjà été vous balader dans le parc du mont Saint-Bruno, vous avez certainement remarqué les impressionnantes propriétés qui entourent le Lac Seigneurial. Or, il semblerait que l’une de ces maisons à couper le souffle soit présentement à vendre pour 7 950 000$.

Sotheby's International

La propriété construite en 1899 a été complètement restaurée en 2017 afin d’offrir un espace de vin contemporain tout simplement magnifique.

La maison composée de 30 pièces a subi d’impressionnantes rénovations dont la cage d’escalier qui est un chef-d’œuvre architectural.

Sotheby's International

Dans la cuisine on retrouve un vaste îlot en «U» digne d’une émission de cuisine. La pièce conviviale est bondée de lumière et accueillante. On s’y imagine facilement se lancer dans des recettes compliquées!

Sotheby's International

Dans le salon, on retrouve des fenêtres abondantes et un magnifique foyer de bois qui réchauffe la pièce.

Sotheby's International

La maison possède un total de six chambres à coucher.

Sotheby's International

On peut également compter un total de quatre salles de bain ainsi que quatre salles d’eau.

Sotheby's International

En plus de son architecture à couper le souffle, la maison centenaire est située au bord du magnifique Lac Seigneurial. Il est possible d’y naviguer en bateau oui de profiteur de sa vue spectaculaire, tout simplement.

Sotheby's International

L’impressionnante propriété est à vendre pour 7 950 000$ par Sotheby’s et Immobilier Himalaya.