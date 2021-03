Noovo dévoile ses bulletins de nouvelles

Bell Média n’a pas supprimé d’emplois au Canada anglais pour financer la création d’une salle de nouvelles au Québec. Lors d’une conférence de presse virtuelle pour dévoiler Noovo Info, le nouveau service d’information en français du géant médiatique, sa vice-présidente au développement de contenu, à la programmation et à l’information, Suzane Landry, a assuré qu’il n’y avait « aucun lien » entre l’annonce des licenciements du côté anglo (230 pertes d’emplois à CTV, entre autres) et l’embauche d’une soixantaine de journalistes, le recrutement d’une trentaine de collaborateurs et l’achat d’équipement technique du côté franco.

« Quand nous avons acquis V, en mai dernier, les budgets étaient déjà prévus pour Noovo », a-t-elle indiqué.

Ni Suzane Landry ni Karine Moses, présidente de Bell Média Québec, n’ont précisé combien d’argent a été injecté dans cette aventure, mais elles ont toutes deux parlé d’« investissements majeurs ».

Trois bulletins

Quant aux nouvelles, elles feront leur entrée à Noovo le lundi 29 mars, par l’entremise de trois rendez-vous d’information distincts regroupés sous l’appellation Noovo Le Fil : une émission animée par Noémi Mercier (avant à Télé-Québec) en semaine à 17 h, une émission pilotée par Michel Bherer (avant à Radio-Canada) en semaine à 22 h, et une émission présentée par Meeker Guerrier (avant à ICI Première) les samedis et dimanches à 9 h. Pour sa part, Lisa-Marie Blais, anciennement de LCN, s’occupera des éditions de Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Parmi les collaborateurs, on trouve quelques noms bien connus du grand public, comme Marie Grégoire, Louise Harel et Yves Boisvert.