Paul Serge Forest, médecin et écrivain, remporte le prix Robert-Cliche 2021

Médecin de famille et auteur, Paul Serge Forest a appris pendant la première vague de COVID-19, au printemps dernier, qu’il était récipiendaire du prix Robert-Cliche du premier roman, pour son audacieux ouvrage Tout est ori, qui paraît ce mercredi.

Paul Serge Forest (pseudonyme d’auteur), 36 ans, a connu une année 2020 effervescente, entre la lutte à la pandémie (il enseigne à des résidents et stagiaires en médecine familiale, en plus de pratiquer lui-même), le travail sur son premier bouquin qui sort mercredi chez VLB Éditeur et son quotidien de papa de deux bouts de choux de 2 et 4 ans.

Ses collègues et lui étaient dans les cas de coronavirus jusqu’au cou quand on lui a annoncé qu’il était le gagnant du prix Robert-Cliche.

«À ce moment-là, je travaillais dans un hôtel (Place Dupuis, à Montréal, NDLR) où il y avait des personnes isolées parce qu’atteintes de la COVID-19. Ç’a fait beaucoup en même temps!», admet Paul Serge Forest, qui a toujours écrit parallèlement à sa première profession.

Donner au suivant

Or, le prix Robert-Cliche remet de la mine dans le crayon de Paul Serge Forest, qui a accepté les honneurs des mains de Pierre Karl Péladeau, au siège social de Québecor, le 2 mars dernier.

Le jury de l’édition 2021, dont faisait notamment partie l’écrivain Stanley Péan, a élu Tout est ori vainqueur à l’unanimité. Annabelle Moreau, rédactrice en chef de la revue littéraire Lettres québécoises, a décrit l’œuvre comme «l’un des meilleurs romans québécois des dix dernières années».

En plus de la publication de Tout est ori chez VLB Éditeur, le prix Robert-Cliche s’accompagne d’une bourse de 10 000$ commanditée par Québecor. Le lauréat compte remettre le montant à des organismes impliqués dans le domaine de l’alphabétisation.

«Moi, je suis né sur la Côte-Nord. Je ne viens pas d’une famille littéraire ou de médecins. Je veux faire profiter les autres de cette chance en ce qui a trait à la bourse.»

«Et, pour moi, comme écrivain, c’est sûr que ça me donne un élan formidable. C’est un aboutissement inespéré. Ç’a été compliqué, de travailler comme médecin et de m’efforcer de bûcher sur un livre en secret; ça valide beaucoup le processus, ça me permet de vivre en tant que médecin et auteur et ça m’encourage beaucoup pour mes futurs projets.»

Questionnement éthique

Tout est ori se dessine autour d’une famille de commerçants de fruits de mer sur la Côte-Nord, les Lelarge, qui règnent en roi et maître dans leur créneau et signent un important contrat d’exportation avec un mystérieux conglomérat japonais.

Celui-ci envoie chez les Lelarge un représentant qui débarque sur la plage de Baie-Trinité habillé beaucoup trop chic. Mori Ishikawa, sorte de «Survenant» des temps modernes, tissera une relation étroite avec Laurie, la cadette des Lelarge, sur qui il exercera un attrait irrésistible. Laurie ignore que l’étranger est l’instigateur d’une invention incroyable, nommée «l’ori», appelée à, littéralement, changer le cours de l’histoire.

«C’est quelque chose qu’un esprit humain arrive très bien à imaginer, précise Paul Serge Forest. J’ai voulu que les lecteurs et lectrices puissent se le figurer, mais ce n’est pas du tout quelque chose qu’on pourrait montrer dans notre réalité physique, sur un écran ou en art visuel. Mon intention était d’aller chercher une spécificité, un élément propre à la littérature : faire imaginer quelque chose qui ne se montrerait pas.»

«Comme auteur, j’ai envie de faire des romans qui sont quand même touffus, avec plusieurs axes narratifs qui se croisent, de façon parfois insolite, ajoute Forest. C’est une histoire assez complexe, avec beaucoup de personnages. Par rapport à la technologie, un questionnement éthique s’impose, qu’on n’aurait pas nécessairement vu venir : quelles sont les répercussions sociales qu’on peut entrevoir d’une technologie émergente? Je n’avais pas l’intention de faire un roman a priori politique ou social, mais je pense que ces questionnements construisent notre société, et aucun bon roman n’en serait dénué.»

Dans le passé, le prix Robert-Cliche a permis de propulser les carrières littéraires de talents comme Chrystine Brouillet et Robert Lalonde. En 2020, Alexandre Michaud et son roman Francis en étaient les jubilaires.